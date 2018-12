La discusión entre Javier Negre y el abogado de la Manada en Telecinco

El programa de Ana Rosa ha vivido este viernes una fuerte discusión entre el periodista Javier Negre y el abogado de la Manada, Agustín Martínez. El motivo: si las jóvenes y sus padres pueden estar tranquilos este 31 de diciembre sabiendo que los miembros de la Manada están en la calle.

Un encontronazo que comenzaba cuando Negre preguntaba al letrado si, en el caso de que su hija se fuera de cotillón "¿usted estaría tranquilo como padre si supiese que su hija va a compartir local o discoteca con alguno de los miembros de La Manada que usted representa?"

A Martínez le incomodó el comentario: "La pregunta no puede ser, con todo el cariño Javier, más desafortunada. Deja a mi hija tranquila. Me sorprende que lo hagas tú. Cuando se mete a tus familiares en tus asuntos te indignas y sales rápidamente a decir ¿por qué criticas a mi padre? ¿Por qué acusas a mi padre? Puedes formular la pregunta de otra forma".

Negre argumentó que su caso es distinto porque "a mi familia la amenazaron de muerte. Publicaron sus domicilios en redes sociales, algo que no he hecho yo con tu hija. No he difundido su imagen ni he dado su domicilio particular. Simplemente quiero saber si usted entiende que haya madres sevillanas que no están tranquilas sabiendo que sus clientes van a estar en libertad en fin de año".

El abogado insistía: "De momento mi hija es menor y te rogaría que no la sacaras, porque te podría contestar..."(::) "No estoy en la mente de todas las madres sevillanas, seguramente tú sí por tu capacidad, yo no. Lo único que hay que hacer es respetar la ley. Y eso pasa por respetar la decisiones judiciales. A partir de aquí lo que vaya a pasar será responsabilidad de la gente que lo pueda hacer".

"Como siempre tienes la habilidad de hacer una pregunta cuya respuesta prácticamente viene dada por la propia pregunta: yo qué quieres que te diga. Ni soy el padre ni tengo nada que ver. Estoy convencido de que no va haber ningún tipo de problema con ninguno de ellos. Pero claro, esa respuesta a ti no te vale porque no te da juego", zanjó el abogado