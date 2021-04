El director de 'La Ruleta de la Suerte' señala la estrategia para ganar en el programa: "Jorge lo tiene claro"

'La Ruleta de la Suerte' arrancaba un 18 de abril de 2006, y ya lleva casi 15 años de emisión en la pequeña pantalla. Un programa que aglutina a millones de espectadores de lunes a viernes en Antena 3. Hace escasos meses, El Confidencial, habló con el director del formato en nuestro país. Él se llama Nacho Correa y, tras las cámaras, sigue muy de cerca todo lo que suceda en cada grabación. Una de las cuestiones que le preguntaban era sobre el papel de las estrategias que emplean los concursantes en otros espacios como '¡Boom!' o 'Pasapalabra'.

Por ello, el periodista que ha hablado con el director del programa le ha preguntado si en 'La Ruleta', dichas estrategias también se producen. "Es uno de los programas más subestimados por el público, en general. Se creen que está chupado, que es el juego del ahorcado, y que resulta suficiente decir letras para adivinar los paneles. Al final, un buen concursante si es estratega se nota muchísimo", contaba el director de 'La Ruleta'.





Jorge Fernández, parte fundamental del programa, sabe cuál es la estrategia perfecta para cada panel. "Lleva casi quince años en el programa y tiene muy clara en su cabeza la que sería la estrategia normal, por eso cuando un concursante hace algo fuera de lo normal le choca bastante. Un concursante puede jugar muy mal sus cartas. La estrategia es muy importante y es algo que no se suele tener muy en cuenta", decía.

Respecto al perfil de los concursantes y su fugaz paso por el programa, cree que es una ventaja pero también un inconveniente. "Si resulta ser un verdadero crack, se nos marchará tras esa hora. Por eso, hacemos programas especiales de vez en cuando y hacemos una serie de eliminatorias para saber quién es el mejor en algo en concreto".





Una estrategia que no se ha aventurado a desvelar pero que, no obstante, es necesario para salir airoso de un programa que permite ganar muchos premios.

Jorge Fernández ha puesto en aprietos al ministro Garzón: "Cómo puede decir semejante barbaridad"

Garzón, pretende impulsar el etiquetado nutricional Nutriscore y pedirá el próximo 30 de abril al comisario europeo que sea obligatorio para todas las empresas europeas. Así lo ha recalcado en RNE, defendiendo esta iniciativa: "Es el etiquetado que más respaldo científico y el que tiene una mejor capacidad para cambiar los hábitos de consumo. Está demostrado que si vas a comprar los cereales. Tienes unos cereales de tipo C y otros tipo B. Y tú sabes que los tipo C tienen más nutrientes negativos. Esto hace que el que produce los tipo C cambie su fórmula para cambiar su producto y que le de un tipo B".

A estas palabras, Jorge Fernández ha replicado de un modo muy contundente.





































































Cómo @agarzon puede decir semejante barbaridad! Esto es apoyar a la industria alimentaria a cara descubierta. Lo peor de todo es que estas declaraciones no creo q sean por intereses, si no por desconocimiento! Y viniendo de un ministro, no sé que es peor... https://t.co/syJ6qIFRih — Jorge Fernández (@JorgeFdezTV) April 14, 2021

























































































































"Cómo Alberto Garzón puede decir semejante barbaridad. Esto es apoyar a la industria alimentaria a cara descubierta. Lo peor de todo es que estas declaraciones no creo que sean por intereses, sino por desconocimiento. Y viniendo de un ministro no sé que es peor", sentenciaba Fernández