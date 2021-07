Un diputado del PP lanza un reproche a Aguado sobre su pasado en el Gobierno: "Nos habría ido mejor"

La remodelación del Gobierno efectuada por Pedro Sánchez el pasado sábado dejó a todos muy impactados, por lo que este hecho ha acaparado todos los medios de comunicación y se ha convertido en el protagonista de todos los debates actuales. Es por esto por lo que este tema ha protagonizado gran parte del debate de 'Todo es mentira'.

De la misma manera, acto seguido, el presentador de Cuatro ha contado con la intervención de Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, para analizar la actualidad, haciendo hincapié en la pandemia por coronavirus y la situación política. En la misma mesa, el programa contaba con Ignacio aguado, habitual colaborador que ha recibido un sonoro zasca por parte del entrevistado.

En primer lugar, el político explicó los motivos por los que el PP está en contra de la creación de la Comisión de Investigación solicitada por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos para investigar la situación provocada por el coronavirus en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que llevó a cabo el Gobierno Regional.

"Somos las comunidad autónoma con mayor número de fallecidos, unas de las comunidades más pobladas con la densidad más alta de población y eso se entiende así. Pero si vamos a analizar el porcentaje de fallecidos en residencias sobre el total de fallecidos en las comunidades autónomas, vemos que hay otras comunidades autónomas con mayor porcentaje que Madrid", señalaba.









"Ojalá hubieras estado más veces de acuerdo"

"Y en todas esas comunidades, gobernadas por la izquierda, resulta que los que quieren promover una Comisión de Investigación en Madrid han vetado esas comisiones en esas comunidades... Entonces, lo que nosotros queremos hacer en Madrid es un trabajo honesto", agregaba.

"Desde el inicio de la pandemia, la izquierda se dedicó básicamente, a acusar al Gobierno y a la presidenta poco menos de ser responsable de esas terribles desgracias como han sido los fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid", declaraba Serrano. "Hay otra Comisión en marcha que sí que habéis aprobado que es la de Barajas. Yo estoy de acuerdo que el virus entró fundamentalmente por el aeropuerto de Barajas", le respondía entonces Ignacio Aguado.

"Me alegro que estés de acuerdo. Ojalá hubieras estado más veces de acuerdo con nosotros en muchas otras cosas sobre la estrategia epidemiológica, a lo mejor nos hubiera ido mejor a todos", le soltóel entrevistado al ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, en forma de pulla por lo que Aguado hizo cuando estaba en política y no se ponían de acuerdo.