Las consecuencias que ha tenido para Irene Montero su apoyo a Rocío Carrasco en redes sociales

Este domingo, por primera vez, Rocío Carrasco ha roto su silencio 25 años después en la serie documental que ha emitido Telecinco. Un programa en el que la hija de Rocío Jurado cuenta al pie de la letra la historia, según denuncia, de maltrato constante por el que fuera su pareja durante muchos años, Antonio David Flores.

Un testimonio contado de primera mano que ha tenido una gran repercusión a nivel mediático y político, donde principales representantes de este país, como Irene Montero, Adriana Lastra y Rocío Monasterio comentaron el programa y dieron su apoyo, sin paliativos, a Carrasco. Además, la primera entrega ha superado un 30% de share, lo que da buena imagen del éxito que ha tenido este espacio.

El testimonio de primera mano de Rocío Carrasco

En los dos primeros episodios de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' emitidos este domingo, la protagonista de la historia cuenta de primera mano el día a día que vivió durante los años en los que mantenían algún tipo de relación con Antonio David, al que no quiere nombrar en ningún momento.





En varios momentos de la entrevista, al recordar alguno de los episodios vividos con él, la hija de la cantante se ha echado a llorar por algunas amenazas, según denuncia, le profirió hacia sus hijos: "Me decía 'te los voy a quitar, te van a odiar, voy a hacer que te odien, hija de puta'. Él no tenía derecho a perturbar ese mundo y lo perturbó, cortó el vínculo materno, lo sesgó, a mí me lo quitó".

Un testimonio que consiguió que muchas personalidades de nuestro país, como la ministra de Igualdad, Irene Montero, comentara a golpe de tuit y en pleno directo lo que más de 10 millones de españoles estaban viviendo en ese momento.









El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021





"El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo", dijo la ministra de Unidas Podemos. Algo que, cada una a su manera, apoyaron tanto Adriana Lastra como Rocío Monasterio a través de la misma red social.

Las consecuencias que ha tenido para Irene Montero

Sin embargo, para la titular de Igualdad sus palabras han tenido consecuencias. Tal y como denuncian varias asociaciones feministas en La Razón, estas tienen una disparidad de opiniones con el gesto que ha hecho Montero.

Desde la Fundación Madrina, su director Conrado Jiménez, señala que "el hacerlo público de esta forma pues a lo mejor no es el mejor medio para hacerlo". Asimismo, Jiménez subraya que "un político lo que tiene que hacer es trabajar para que estas cosas no ocurra. Menos hablar y más trabajar". El director de la Fundación Madrina, no en vano, recalca que Montero "tiene el derecho a expresarse libremente".





Algo que también está de acuerdo Deméter por la Igualdad, quien sostiene que Montero "es libre de expresar su opinión" aunque advierten de que "estos casos tan mediáticos son juzgados en los medios, basándose en los testimonios, generalmente, de una parte".

