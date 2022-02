Diego Arrabal: las consecuencias de su pelea con Belén Esteban y la exclusiva con la que debutó en TV

Diego Arrabal es un conocido colaborador de Telecinco, pero, principalmente, es un exitoso paparazzi de la crónica social de nuestro país. Hace casi tres décadas desde que el comunicador trabaja persiguiendo a los famosos, por lo que ha sido testigo de muchas de las polémicas más impactantes protagonizadas por los rostros más conocidos, además de que conoce todos los entresijos del mundillo. Esto es lo que le llevó a hacerse un imprescindible en los programas del corazón, ya que suele aportar siempre una perspectiva desconocida para el resto de sus compañeros de Telecinco.

A sus 51 años, Arrabal cuenta con una amplia carrera televisiva, dado que se le ha podido ver en diferentes espacios dedicados a la prensa rosa para analizar las noticias más relevantes. El paparazzi ha sido colaborador de exitosos formatos como 'Sálvame', 'Sábado Deluxe', 'Salsa rosa', 'Enemigos íntimos', 'Crónicas Marcianas', 'El ventilador' o 'A tu lado', así como en el mítico'¿Dónde estás, corazón?' de Antena 3, donde coincidió por primera vez con María Patiño, Chelo García-Cortés, Antonio Montero, Gustavo González y Gema López, antes de coincidir en Mediaset.

Actualmente, forma parte del equipo de 'Viva la vida', lo que compagina con su propio canal de YouTube, donde acumula casi 70.000 seguidores. Algo que caracteriza a Arrabal, además de su trabajo, es que siempre suele protagonizar enfrentamientos en los espacios de Telecinco en los que participa al mostrarse siempre sin pelos en la lengua. Por este motivo, ya se ha convertido en algo habitual que provoque fuertes polémicas en el plató de televisión.

A pesar de que se dedica a destripar la vida privada del resto, a Arrabal no le gusta que se hable de él más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre el colaborador de 'Viva la vida' que resulta desconocida para sus seguidores.









Su debut en Telecinco

Diego Arrabal se recuerda por sus últimas apariciones en 'Sálvame' y 'Viva la vida'. Sin embargo, sus inicios fueron mucho antes y pocos lo recuerdan. La primera presentadora que le abrió las puertas de Telecinco fue la misma que le recibe cada fin de semana en el programa de Telecinco: Emma García.

Hace 17 años, García presentó a Arrabal ante los espectadores, concretamente desde el plató de 'A tu lado', el que condujo durante varios años. El fotógrafo debutó en la pequeña pantalla con una noticia que dio mucho que hablar, dado que desveló el lado más oculto de una gran famosa de la época.

Por aquel entonces, Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova eran dos de los personajes más sonados de las portadas y los espacios dedicados a la crónica social. Su romance acaparó la atención de los espectadores, por lo que cualquier mínimo rumor revolucionaba los medios del corazón.

En abril de 2005, con traje beige, el paparazzi se plantó en el espacio televisivo dispuesto a contar toda la verdad sobre Genoveva Casanova. El colaborador reveló que había seguido a la mujer de Cayetano por todo Marbella con el objetivo de sacar unas llamativas fotografías de ella junto a un desconocido. "Existía mucha complicidad y muy buen amigo tiene que ser", confesaba el periodista, dejando caer una posible deslealtad. "Entraron en una joyería y ella se dedicaba a probarse las joyas que él le ponía. Demasiada complicidad", agregaba.

Asimismo, Arrabal narró todo lo que sucedió entre fotografía y fotografía. Tal y como contó, la protagonista de la polémica decidió "irse a un hotel" junto al desconocido, en vez de alojarse en la casa que la Duquesa de Alba tenía en Marbella. "No te puedo decir lo que hicieron, porque yo no estaba dentro del a habitación", aclaraba el comunicador, limitándose a confirmar solo lo que vio. Esta fue la primera de muchas apariciones del paparazzi en televisión.









Retenido en Abu Dabi

El trabajo de paparazzi conlleva varios riesgos y Arrabal nunca se ha frenado para evitar sufrirlos. En una ocasión, se trasladó hasta Abu Dabi con 'Viva la vida' para hacerse con las perseguidas imágenes del rey emérito tras marcharse de España. Tras varios días de persecución, el colaborador lo logró y se topó con Juan Carlos I. No tardaron en ser descubiertos, pero antes logró hacer un vídeo y tomar varias imágenes del momento.

Aunque lograron su objetivo, los escoltas les retuvieron y se quedaron con sus móviles, además de requisarles el material audiovisual que habían conseguido para borrarlo. Tal y como contó Arrabal para el espacio de Telecinco, fueron retenidos contra su voluntad durante cuatro horas: "Estamos muy cansados, llevamos noches sin dormir. Todavía con un poco de miedo en el cuerpo". Aunque les arrebataron su trabajo, no les dejaron volver a España tan fácilmente y tuvieron que firmar un papel con el que no estaban de acuerdo.

"Yo me esperaba lo peor porque son países complicados. Entiendo que la seguridad de nuestro Rey Emérito hay que preservarla, pero una cosa es eso y otra que, cuando ya saben que somos reporteros gráficos, que soy una persona conocida, que quien dirige eso es un escolta español llamado Antonio y que escuche cómo a nosotros nos dice un policía de Emiratos Árabes que si llamamos a la Embajada vamos a tener problemas, me produce pena, porque no hizo nada al respecto", confesaba al periodista a Emma García. "Hemos pasado miedo, no somos terroristas. Los únicos problemas que he tenido en mi vida profesional, qué casualidad que ha sido con la Casa Real", soltaba Arrabal, recordando cómo vivió este episodio.









El motivo por el que se fue de 'Sálvame'

Durante una larga temporada, Arrabal fue un habitual tertuliano de 'Sálvame'. Sin embargo, dejó de serlo de un día para otro a raíz de un enfrentamiento con sus compañeros. Aunque no se confirmó nada al respecto, el paparazzi aseguró que lo sucedido fue culpa de su "confrontación con Belén Esteban".

"He comunicado a la dirección y producción de los programas Sálvame Diario y Sálvame Deluxe mi decisión de no colaborar en ninguno de los dos programas. En la vida no vale todo", decía a través de un comunicador en 2019. "Me veo obligado a tomar esta decisión. Están siendo vulnerados tanto mi honor como mi intimidad personal y familiar en estos últimos días en el programa Sálvame", agregaba.

Esto se debe a que en el plató de Telecinco se pusieron sobre la mesa rumores que le relacionaban con Gema López, colaboradora con la que supuestamente mantenía una relación. Ambos lo negaron en todo momento, pero, ante la insistencia, él decidió tomar medidas legales ante las informaciones que apuntaban a su supuesto "lío" su compañera.

"Mis primeras palabras de hoy quería dárselas a nuestros compañeros por la semana tan complicada que están pasando. Creo que la libertad de expresión es lo más importante y lo más bonito que tenemos. Quiero darles ese abrazo virtual", decía en el mencionado comunicado, mostrando su apoyo a María Patiño y Antonio Montero, además de dejando caer una vez más que el formato no permitía hablar con libertad.

Desde entonces, siempre se ha mostrado muy crítico con el programa de La Fábrica de la Tele cada vez que ha sido preguntado por su paso junto a Jorge Javier Vázquez. Asimismo, siempre ha dejado caer que otro de los motivos por el que se marchó fue porque no se sentía libre a la hora de hablar.

"A mí nunca me han prohibido lo que quería decir. ¿Dónde estoy ahora? ¿A que no estoy en Sálvame? Ahora no. Pues ya te he contestado", decía en una entrevista para 'La Vanguardia', señalando que se marchó porque se negaba a callarse. "A mí jamás me han dicho lo que tenía que decir. ¿Dónde estoy ahora mismo? En casa. Ya está", insistía.

De hecho, nunca ha tenido reparos a responder a la pregunta que Torito le hizo durante su sección en 'Viva la vida': "¿Qué programa de Mediaset detestas?". "Hombre, lo tengo claro. Yo con Sálvame no puedo", decía muy claro. Estas palabras fueron muy polémicas, por lo que él quiso dejar claro que solo era cosa suya: "Yo quiero dejar claro que en Viva la vida a mí nadie me ha dicho que diga una cosa u otra. Lo quiero dejar claro, excepto alguna noticia puntual. Quiero dejarlo claro, porque sé que esto no es lo que suele pasar ahora".





Su enfrentamiento con Belén Esteban

A pesar de que ha protagonizado muchas polémicas con diferentes compañeros de la cadena, su enfrentamiento más sonado ha sido con Belén Esteban. La Princesa del Pueblo estalló contra el paparazzi cuando él nombró a su marido. Como consecuencia, ella desveló en público la identidad de la mujer de Arrabal, lo que a él no le gustó. "Yo no me meto con tu mujer, Virginia, porque no vende su vida. Miguel tampoco, así que no hables así de él", soltaba la colaboradora-

Tras esta tensa discusión, que se dio el pasado 2019, el periodista anunciaba su despedida del programa de La Fábrica de la Tele. No obstante, no fue el único motivo por el que quiso alejarse del formato. Sus entonces compañaros afirmaron que había tenido un romance con Gema López, lo que ninguno de los dos confirmó. Este pudo ser otro de los motivos por los que se cansaría del formato.









Su familia

Apenas se sabe nada de la vida privada del fotógrafo. El colaborador de 'Viva la vida' tiene pareja, pero de ella solo se sabe que se llama Virginia Gómez y que es la madre de su hijo de 7 años. La identidad de la mujer del paparazzi es toda una incóngita, ya que no hay rastro de ella ni en ningún espacio de Telecinco ni en las redes sociales de Arrabal.

La única vez que el propio Arranal ha mencionado a su pareja fue hace un año cuando, desde el hospital, donde estaba ingresado por coronavirus, quiso dedicarle unas palabras junto a una imagen de ella. "Ya no creo en los superhéroes, sino en ti", escribía. Al igual que solo ha nombrado a su hijo para explicar su salida de 'Viva la vida': "Quiero ser yo el encargado de comunicaros que después de más de tres años participando en 'Viva la Vida' llegó el momento de deciros adiós. Jugar con mi hijo los fines de semana no tiene precio. Suerte para todos. Gracias".

Además, tiene una relación muy estrecha con su madre, Charo, y su hermana, Inma. "Existen dos Diegos, el de la tele y el otro. Diego es un tío muy buena gente, buen amigo y un padrazo", dijeron sus allegados para El Español. A la otra persona que le ha dedicado un emmotivo post en Instagran fue a su hermana, dado que fue la sanitaria que le ayudó mientras estuvo ingresado más de 20 días tras dar positivo en covid. "Enhorabuena por todo lo que estás demostrando", escribía junto a una foto de Inma vestida con el EPI y las protecciones.









El motivo por el que se fue de 'Viva la vida'

Diego Arrabal es uno de los colaboradores más polémicos de Telecinco. El paparazzi forma parte de 'Viva la vida' desde hace años, pero hace unos meses anunció que se marchaba sin previo aviso. El pasado mes de mayo, el colaborador decidió poner fin a su etapa en 'Viva la vida' y fue él mismo quien quiso explicarlo desde sus redes sociales: "Aún no me lo puedo creer, tras casi 4 maravillosos años colaborando para Viva la vida, el pasado día 16 de mayo fue mi último programa. Después de tantos retos profesionales y proyectos llegó el momento de la despedida. Gracias".

"Quiero aclarar que en ningún momento me despiden de Viva la vida. Soy yo, exclusivamente yo, quien después de meditarlo mucho tomo la decisión de no seguir", aclaraba el comunicador, dejando claro que se había ido por decisión propia. Tal y como apuntaron algunos medios, el motivo de su marcha era estrictamente profesional, dado que quería dedicarse a tiempo completo a la fotografía y su agencia de prensa. Dado el revuelo y todos los rumores que salieron al respecto, el colaborador quiso pronunciarse.

"Vivimos en una época en la que todo se convierte en noticia y parece que todo es susceptible de cambiar la realidad o, directamente, no preguntar por las cosas y darlas por hechas. El último día que estoy en plató es el día 16 pero no quería anunciar absolutamente nada porque no es un problema que haya pasado con nadie. Tengo mi agencia de prensa que me lleva mucho tiempo y la compatibilidad con el programa me era cada vez más difícil, por no decir imposible. Intenté aclarar que era una despedida, aunque podría haber dicho un hasta luego porque la televisión es un mundo muy volátil", aclaraba en una entrevista para 'La Vanguardia', dejando claro el motivo por el que había decidido marcharse.

Quiero aclarar que en ningún momento me despiden de @vivalavidatele5

Soy yo, exclusivamente yo, quien después de meditarlo mucho tomo la decisión de no seguir. — Diego Arrabal (D.A) (@DIEGOARRABAL1) May 29, 2021

"Leí que se decían que me habían despedido u otras cosas y creí que era una injusticia para el programa, su dirección y la cadena. Por eso tuve que volver a escribir un nuevo mensaje aclarando exactamente los motivos de mi marcha. ¡Nadie me ha echado, al contrario! Tanto el programa, como la productora como la cadena están encantados de tenerme. Casi todos los días recibo una llamada de ellos...", agregaba.

"Mi verdadera profesión es la de paparazzi. Ahora no tengo tiempo y la televisión me lleva todo el fin de semana. He tenido que elegir. Mi marcha no ha tenido nada que ver con el tema de Rocío Carrasco", aseguraba ante quienes acusaban al programa de haber querido prescindir de él como colaborador por posicionarse de parte de Antonio David Flores en su conflicto con Rocío Carrasco.

Asimismo, también reconoció en una entrevista para 'La Razón', que además tenía motivos económicos: "Con lo que pagan ahora en la tele no compensa. Ha estado bien durante el confinamiento pero ahora que empieza a animarse la gente a salir de viaje, no se puede compatibilizar trabajar como reportero gráfico con una silla que me obliga a estar los fines de semana en directo. Tengo mi agencia de prensa y, aunque nuestro sector también está muy tocado, tengo ganas de volver a trabajar como fotógrafo. Además tengo otros proyectos...".









Estuvo ingresado por covid

El periodista tuvo que ausentarse durante una larga temporada de la televisión. El pasado año, se vio afectado por la pandemia por coronavirus y estuvo ingresado tras dar positivo. Con los días, el comunicador empeoró y tuvo que ser ingresado en el hospital. Sin embargo, con la ayuda de los médicos y de su hermana Inma, quien es enfermera, logró recuperarse y retomar su día a día.

"Ahora ya me he recuperado muy bien. Los dos primeros meses fueron complicados, pero hace quince días que me dieron los resultados de unas pruebas que me hice y está todo en orden. Ahora a esperar a ver cuando me pueden poner la vacuna porque hace poco que lo pasé", contaba en una entrevista para 'La Vanguardia'.

Queridos amig@s. Como sabéis, ayer me puse la dosis correspondiente de la vacuna. Estoy mal, llevo toda la noche con fiebre. Imaginaros el cuerpo que tengo. Después de pensarlo mucho, he decidido estrenar el espacio "ESTOY SALVADO" Mañana día 10 a las 18:00h. Gracias pic.twitter.com/uiJQioJHPy — Diego Arrabal (D.A) (@DIEGOARRABAL1) February 9, 2022









Su estrategia para conseguir una exclusiva

Arrabal lleva muchos años dedicándose al mundo de los famosos como paparazzi. Es una profesión muy complicada, dado que tiene que localizar la ubicación de los rostros más conocidos y fotografiarles sin ser visto. Es por esto por lo que cuenta con varios métodos para lograr exclusivas, ya sea usando mentiras o suplantando otra identidad.

Una de las exclusivas que más revolucionaron los platós de televisión y que luchó por conseguir fue sobre Eugenia Martínez de Irujo. Tras varios intentos por parte de la prensa, fue Arrabal quien logró que la aristócrata rompiera su silencio sobre la familia Lapique, en la época en la que Francisco Rivera mantenía una relación con Carla Goyanes.

Sin embargo, la manera en la que logró sacar la información a la hija de la Duquesa de Alba no fue la mejor. Tal y como reconoció el periodista, se hizo pasar por Javier Osborne, subdirector de 'Hola', para conseguir las declaraciones. Tal y como contó Martínez de Irujo para 'El CONFI TV', ella dio "por sentado que era el subdirector de ¡Hola!": "Aunque a él le conozca menos, mis relaciones con los dueños siempre han sido excepcionales. En cuanto a lo segundo, ¿Qué quieres que te diga? No estoy bien y me pilla en un momento anímicamente regular. Me cuenta cosas y me echo a llorar. A partir de ahí me confío y ya ves… Me la vuelven a dar y encima quedo por mentirosa".

No obstante, no es lo único que ha llegado a hacer el comunicador para hacerse con las exclusivas. Incluso sus estrategias le han llevado a enemistarse con algunos compañeros de cadena como Belén Esteban. En más de una ocasión, la colaboradora ha sido perseguida por Arrabal durante sus vacaciones. De hecho, de ahí salieron sus imágenes por el extranjero en sus famosos cruceros.

Otro de los trucos que utiliza para no ser reconocido es disfrazarse. "Salgo en la tele y llevo el pelo rapado, es fácil reconocerme. Si sé que tengo un viaje en dos semanas me dejo crecer la barba porque la postiza es incómoda, se pone con pegamento y normalmente vamos a sitios de calor y se despega, pero cuando no me da tiempo a que crezca tengo que usarla", explicaba.

No obstante, no siempre logra sus objetivos y, en más de una ocasión, se ha marchado sin la fotografía que quería. "En una ocasión me dieron el chivatazo de que alguien muy muy importante y con mucha escolta iba a pasar por cierta calle, así que me hice pasar por un mendigo. Me senté en el suelo, puse tres o cuatro monedas en un bote y escondí una pequeña camarita. Fue una lástima porque finalmente esa persona cambió el itinerario, pero si llega a pasar por ahí le hubiera podido sacar la foto, o intentarlo", confesaba.