El día que Carlos Herrera entrevistó a Jesús Gil: “Tú eres un número uno”

El pelo más largo, más oscuro, con un frondoso bigote y 24 años más joven pero puede reconocerse perfectamente al presentador de Herrera en COPE en una icónica entrevista al entonces presidente del Club Atlético de Madrid y alcalde de Marbella, Jesús Gil. Fue en El Programa de Carlos Herrera de Canal Sur, en 1995, cuando el comunicador mejor valorado de la radio española se encontró con uno de las figuras más polémicas de la historia reciente mediática española.

Herrera le presentaba: “De él se ha dicho de todo. Le gusta pisar todos los charcos y lo hace sin complejos. Compra propiedades como si fuera el Monopoly y odia los carteles de Se Vende. Ha tenido éxito reciente como alcalde de Marbella y como presidente del Atlético de Madrid”.

Gil revela en la entrevista cómo fueron sus inicios. Y es que Gil empezó como dependiente en una tienda de repuestos de automóviles. “Yo vine a Madrid con 17 años con un esqueleto, porque iba a estudiar veterinaria”, contaba el alcalde marbellí. “Vine a una pensión completa de 15 pesetas, sin darme cuenta de que había 20 prostitutas allí. Me dijo la dueña de la pensión que si le llevaba la contabilidad del negocio me dejaba quedarme gratis” bromeaba el expresidente del Atleti. “Luego me tuve que cambiar porque sino no podía estudiar, aunque terminé dejando los estudios. Dejé veterinaria el día que vi a un caballo echar sangre. Me desmayé. No valgo para esto, me voy a económicas, que también lo dejé”.

Y es que Gil acudió a la televisión pública andaluza en un momento de lo más controvertido, debido a las declaraciones que hacía el entonces regidor de Marbella a Canal Sur. “Felicito a la cadena que por primera vez en 5 años me han permitido venir a una entrevista a Canal Sur” comentaba con ironía Gil, a lo que le respondía Herrera: “Pero yo no te he puesto ninguna pega a nada, tu puedes decir lo que quieras”. Gil respondía, muy cortante: “No hablaría muy bien de ti. Tú eres un número uno y no podrías hacer eso”.