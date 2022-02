Desvelado el motivo por el que Carlos Sobera ha desaparecido de Telecinco: "Estoy saliendo del túnel"

Las comunidades autónomas han notificado este viernes al Ministerio de Sanidad 27.527 nuevos casos de COVID-19. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 30.615 positivos, lo que evidencia la tendencia a la baja en la evolución de la pandemia. La cifra total de contagios en España se eleva ya a 10.977.524 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 613,15, frente a 648,87 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 290.544 positivos.

Este elevado número de positivos por el virus se ha visto reflejado en la pequeña pantalla, dado que muchos presentadores y colaboradores han tenido que ausentarse de su puesto de trabajo estas últimas semanas tras haberse contagiado. Uno de los casos más sonados fue el de Risto Mejide. Poco después, Dani Mateo también tuvo que ausentarse de 'Zapeando' y, ahora, ha sido Telecinco quien se ha visto afectada por la pandemia otra vez.

La semana pasada, 'Secret Story' volvía a la parrilla de Telecinco. Los fieles espectadores del reality esperaban a Carlos Sobera, ya que era la gala principal de la semana al ser en la que se anunciaba quién sería expulsado. Fue por este motivo por el que la audiencia se mostró muy sorprendida por la ausencia del conductor del espacio de Telecinco.









"No he podido ser esta noche"



De pronto,Sandra Barneda cogía las riendas y aparecía en el plató. Este detalle ya dejó descolocado al público, ya que la también presentadora de 'La isla de las tentaciones' suele encargarse de las galas Última hora del formato, los martes, junto a Lidia Torrent. Asimismo, es Toñi Moreno quien se encarga de las galas de los domingos. Ante las dudas de la audiencia, Sobera entró en directo de forma inmediata, pero a través de una videollamada.

Nada más comenzar el programa, el presentador entraba en directo para aclarar que se encontraba haciendo cuarentena tras dar positivo en coronavirus. "Me gustaría estar ahí, pero no he podido ser esta noche. Estoy en casa... me pillé un pequeño covid el pasado fin de semana y, aunque ya estoy saliendo del túnel, aún estoy renqueante. Os voy a estar viendo".

Como consecuencia, era la primera vez que Barneda era la encargada de anunciar el expulsado. Como consecuencia, la presentadora confesó estar nerviosa ante "su primera vez". Finalmente, la elegida fue Virginia Sanz, por lo que Laila y Marta pudieron volver a respirar tranquilas al estar también nominadas.

Esta noche @SandraBarneda presenta #SecretGala6 mientras Carlos Sobera se recupera de covid, del que ya está reponiéndose. pic.twitter.com/0s3xhZZ1FF — info Sandra Barneda (@fotosSBarneda) February 24, 2022