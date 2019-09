El desorbitado precio que le ha costado a 'GH VIP' la vuelta de Antonio David Flores a la televisión

Antonio David Flores tendrá un sueldo digno del concursante estrella que es. 'GH VIP 7' ha puesto un alto precio al regreso del orgulloso padre de los nietos de la más grande, Rocío Jurado.

Hace semanas, 'Rumore' desveló que Mila Ximénez sería la concursante mejor pagada en esta nueva entrega. La colaboradora de 'Sálvame' ha dejado su puesto en el programa de Mediaset para cobrar treinta mil euros semanales. Anabel Pantoja tendrá un caché de quince mil, El Cejas contaría con un salario semanal de doce mil euros y Dinio sería el peor pagado con cuatro mil euros. Tras la gala inicial del concurso, se ha desvelado la cifra aproximada que podría ganar Antonio David semanalmente, entre 25 mil y 30 mil euros.

Trece concursantes de 'GH VIP 7' ya habían sido confirmados antes del inicio de la gala de este miércoles, once de septiembre. Sin embargo, Mediaset ha dejado uno de los platos fuertes para el estreno de la séptima edición del 'reality show' estrella de Telecinco y Cuatro. Tras años alejado de los focos, Antonio David Flores, el orgulloso padre de los nietos de la más grande, Rocío Jurado, ha vuelto por todo lo alto a la televisión y ha sido el primer participante del 'Gran Hermano' de famosos que ha entrado a la casa de Guadalix de la Sierra.

Antonio David no podía estar más emocionado y ha desvelado que tiene un objetivo claro: "Para mí es un honor inaugurar la casa de 'GH VIP 7'. Estoy feliz. Llevo años apartado de la tele. Este es mi regreso. Vengo con una finalidad, que no es ganar el premio: es que la gente me conozca. Solo eso".

Antonio David se emociona hablando de su hijo: "Le mando un beso. Le quiero" #GHVIPEstreno pic.twitter.com/4y2GogZTtB — Gran Hermano (@ghoficial) September 11, 2019

La liberación de una nueva etapa

El que fue marido de Rocío Carrasco ha confesado se siente liberado tras haber ganado la guerra judicial a la hija de la intérprete de 'Como una ola': "Durante muchos años he tenido una gran presión mediática por un juicio injusto que ha salido bien, gracias a Dios. Esa mochila me la he quitado y estoy liberado. Lo más duro ha sido la incertidumbre al esperar lo que iba a decidir la justicia, lo mal que lo ha pasado mi familia y estar sin trabajar. Mi mujer tiene un negocio de ropa en Málaga y ese ha sido el sostén de la casa".

Las lágrimas se han deslizado por su rostro cuando Jorge Javier Vázquez ha preguntado al exyerno de la popular cantante qué opina su hijo, que es un gran fan de 'Gran Hermano', de su participación en 'GH VIP': "A mí David lo amo, lo quiero mucho y me ha dicho que disfrute mucho". Y la emoción ha seguido su curso cuando Rocío, su hija, le ha aconsejado que deje ver su verdadera forma de ser al público: "Sé tú. Es una oportunidad genial para que la gente te conozca. Céntrate en ti, en tu concurso, que lo de fuera va a estar bien. Quiero verte disfrutar y quiero verte en tres meses. Te lo debía".