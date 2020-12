Descubren cuánto cobrarán (como mínimo) Ana Obregón y Anne Igartiburu por dar las Campanadas en TVE

Ya sólo quedan unas horas para que Ana Obregón sea la encargada, junto a Anne Igartiburu, de dar las Campanadas de Fin de Añoen TVE. El anuncio supuso un auténtico terremoto informativo, puesto que su nombre había pasado por alto en todas las quinielas pese a que más de una vez ha formado pareja junto a Ramón García en la Puerta del Sol.

En un año tan difícil como este 2020, donde la pandemia del coronavirus ha dejado ya más de 70.000 muertos según las cifras del INE o el Instituto Carlos III, estas uvas van a tener un sabor muy diferente. La Puerta del Sol estará vacía debido a las restricciones impuestas por la pandemia, en las casas no podrán reunirse más de seis o diez personas según las normas de cada CC.AA, no habrá cotillones ni grandes fastos y habrá muchas sillas vacías por los que se fueron este año por culpa del maldito virus.

2020 también ha sido el año más duro para Ana Obregón. En mayo, fallecía su hijo Aless a los 27 años a causa de un cáncer. Un golpe devastador para la bióloga y presentadora del que aún no se ha recuperado. Una noticia que conmocionó a toda España y que provocó una ola de solidaridad hacia una madre que había perdido lo más querido para ella. En entrevistas posteriores, Ana Obregón reconoce que ya nunca será la misma de antes y que siempre recordará la ausencia de su hijo.

Sin embargo, ha sacado fuerzas de donde sea para ponerse delante de la cámara este 31 de diciembre con el objetivo de protagonizar el momento más 'especial' del año. "Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí, de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor. Mi Áless, se que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y tu amor. Este año las campanadas serán por ti “MI TODO”. Este año las campanadas resonarán en la eternidad", escribía poco después de hacerse oficial la noticia en su cuenta de Instagram.

¿CUÁNTO COBRARÁN ANA OBREGÓN Y ANNE IGARTIBURU?

Ana Obregón debutó en las Campanadas de 1994 junto a Joaquín Prat y un año después repetiría con Ramón García. En 2004, la última vez, repitió de nuevo junto a Ramón. Pero, ¿cuánto cobrará Ana Obregón por dar las campanadas en TVE? Lo cierto es que los sueldos de quienes presentan las Campanadas en TVE es uno de los secretos mejor guardados en la cadena pública. El Consejo de Transparencia, organismo creado tras la ley de 2013, dictaminó que Televisión Española puede ocultar cuánto cobran las estrellas. La ley de protección de datos está por encima de los derechos de los ciudadanos a acceso a información pública en este caso.

La Unión Sindical Obrera hizo público en 2012 el coste que tuvo para el erario público las campanadas del año, presentadas por José Mota y Anne Igartiburu. En aquel entonces, cada uno de ellos recibió 30.000 euros por despedir el año. La corporación pública se defendía asegurando que este gasto estába "en línea con el sector" si se quiere competir por la audiencia. Por tanto, es presumible que el dinero que recibirán Ana Obregón y Anne Igartiburu este año sea, incluso, superior.

Ana Obregón lucirá un vestido de color rojo, largo, de manga larga y del diseñador Lorenzo Caprile. Un vestido muy especial para un momento que, tanto para ella como para millones de españoles, también lo será.

