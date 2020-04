La denuncia de la actriz Aitana Sánchez-Gijón después de pasar el coronavirus: "Se lucran con las desgracias"

La crisis que estamos viviendo durante las últimas semanas está sacando lo mejor y lo peor de cada persona. Así lo ha querido expresar la actriz Aitana Sánchez-Gijón en sus redes sociales después de lo que ha vivido estos últimos días tras tener que enfrentarse en su propia piel al coronovirus.

La actriz ha querido aprovechar la ventana que aportan las redes sociales para denunciar una situación que considera inadmisible. De esta manera a utilizado Instagram para demostrar las injusticias que se están viviendo estos días. "Es indignante que haya gente que se lucra con las desgracias. Ya lo venimos viendo con el aumento del precio de mascarillas o de los guantes de látex", comenzaba la actriz de 'Vélvet' entre otros.

Aitana ha pasado el coronavirus y ahora desea saber si podrá abrazar a su madre cuando pase todo esto, para eso ha tenido que recurrir a hacerse un test de coronavirus en una clínica privada.

Aitana Sánchez-Gijón

La denuncia de Aitana Sánchez-Gijón

Con la palabra "Indecencia" en la fotografía, la actriz denunciaba la situación del aumento de precios de los materiales sanitarios en las últimas semanas y como el Gobierno no tiene la capacidad de poder controlar estos precios: "Hoy me he hecho un análisis serológico en un laboratorio privado porque he pasado el coronavirus y quiero saber si tengo ya los anticuerpos y, por tanto, no puedo contagiar a nadie. Ya que el gobierno no puede asumir en estos momentos (esperemos que pueda pronto) análisis para toda la población y tiene que priorizar a los ingresados y profesionales que velan por nosotros he optado por pagármelo de mi bolsillo. Para poder abrazar a mi madre con tranquilidad cuando pueda volver a verla. La semana pasada esta prueba costaba 40 euros. Hoy me han cobrado 60. Os animo a dejar en evidencia a quienes se enriquecen inmoralmente a costa del sufrimiento de todos con este hashtag #stoplucrocovid @sanidadgob (los etiqueto para que les llegue)", se podía leer en su mensaje indignado denunciando este aumento de precio que en muchos casos superan más de los 60 euros.

Las reacciones al post de la intérprete no se han hecho esperar. Sánchez-Gijón ha recibido numerosas muestras de apoyo a través de su cuenta de Instagram por esta denuncia pública, en un momento en el que las pruebas diagnósticas privadas ya se encuentran a disposición del Ejecutivo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Simón advierte de que los casos por coronavirus se incrementarán porque se hacen más test a la ciudadanía

Los tipos de test del coronavirus y su fiabilidad

El test del coronavirus: ¿Cuánto sabes de la enfermedad?