David Cantero aclara el motivo de su desaparición de los informativos sin previo aviso: "Me he visto obligado"

Estos últimos días se ha detectado una nueva oleada de contagios por coronavirus en nuestro país. El número de positivos ha aumentado notablemente y parece que esto se verá reflejado en la pequeña pantalla, ya que los presentadores que se contagien no podrán acudir a sus respectivos programas como prevención para evitar que enfermen el resto de compañeros. Esto es lo que le ha pasado a Ion Aramendi, quien tuvo que ausentarse de ‘Supervivientes’ y fue sustituido por Carlos Sobera. Al igual que Iker Jiménez, que no podrá ponerse al frente ni de ’Cuarto Milenio’ ni ‘Horizonte’, y Jorge Javier Vázquez, que tendrá que ausentarse de ‘Sálvame’, ‘Deluxe’ y ‘Supervivientes’.

Ahora, quien ha anunciado que no acudirá a su puesto de trabajo es David Cantero. El lunes y el martes, lo espectadores de ‘Informativos Telecinco’ se quedaron muy sorprendidos al no encontrar a la mítica pareja de presentadores al frente del espacio de las 15h. Cantero cogió las riendas en solitario, ya que Isabel Jiménez se ha ido unas semanas para disfrutar de unas vacaciones. Es por esto por lo que descolocó todavía más la desaparición sin previo aviso del presentador este miércoles.









"Esta semana me he visto obligado a tomar un respiro"



Esta situación ha generado una gran preocupación entre sus seguidores, dado que no se ha dado ninguna explicación al respecto y no puede haberse ido de vacaciones, dado que es el turno de su compañera y él se irá más adelante en el mes de agosto, por lo que todo parece indicar que es por motivos de salud. Como consecuencia, Alba Lago será la encargada de ponerse al frente de los informativos el resto de la semana.

Dado el revuelo, ha sido el propio periodista quien ha utilizado sus redes sociales para comunicar a sus seguidores el motivo por el que ha desaparecido de forma repentina. Parece que nada tiene que ver con el coronavirus, por lo que volverá la semana que viene con total normalidad. Así lo ha aclarado el conductor del espacio de Telecinco en su cuenta oficial de Instagram.

“Esta semana me he visto obligado a tomar un respiro, pero la que viene ahí estaré de nuevo para contaros cada día lo que sucede…”, escribía el presentador sin dar más detalles al respecto. Sin embargo, parece indicar que se debe a su estado de salud, lo que sus fans también han percibido, por lo que no han dudado en mandarle mensajes de apoyo en la red social. “Ánimo”, “Cuídate”, “Deseo que no haya sido nada grave”, le comentan.