David Bustamante hace una inmediata petición al ver un vídeo de su pasado en 'laSexta Noche'

Este sábado, como viene siendo costumbre en el programa 'laSexta Noche', se ha realizado una entrevista a un artista que nada tiene que ver con la política. Y es que el espacio de tertulias sobre la actualidad del canal de Atresmedia ya viene intercalando algunos de los temas del día con entrevistas o reportajes relacionados con el mundo de la cultura y el espectáculo. En esta ocasión, el encargado ha sido David Bustamante, cantante al cual le han hecho ver alguno de los vídeos de su pasado.

David Bustamante, frente a su propio pasado

En concreto, le han enseñado un par de vídeos a Bustamante en el que sale él cantando en un grupo de tuna, siendo él mismo el solista y principal protagonista de cuando tan solo era un joven cantante. El momento, temido por el propio cantante, por lo que pudiese llegar a salir, le cautivó al momento y no dudó en hacer una clara e inmediata petición al programa y a sus presentadores. "¡Este vídeo no lo tengo yo!", clamaba Bustamante quien le pedía a los responsables de conducir el espacio que se lo mandasen.

"Tengo un vídeo en el que canto delante de 600 personas 'O sole mio a capela", recordaba Bustamante en esa misma conversación en la que pudo verse como un joven en un grupo de tuna en su tierra natal, mucho antes de que la fama le llegase por concursar en 'Operación Triunfo'.

[EL VÍDEO DE BUSTAMANTE EN LA TUNA]

La delicada situación económica de David Bustamante:

Recientemente, el programa de Mediaset 'Viva la vida', ha analizado la situación económica del mismo David Bustamante. Según la información ofrecida por el programa, está lejos de ser bollante.

Sin conciertos por el momento desde que comenzó la pandemia, sus ingresos en los últimos años han sido gracias a la televisión y a su participación en diferentes programas, como 'Bailando con las estrellas' - talent de baile donde conoció a su actual pareja, Yana Olina, y donde se alzó con la victoria - 'El desafío', en Antena 3, o 'Masterchef Celebrity', en TVE, que se está emitiendo actualmente.

Además, Bustamente fue anunciado como coach en el talent show 'La Voz Senior' y trabaja interpretando a Sam en el musical 'Ghost', donde cuelga el cartel de 'No hay entradas' en cada una de sus actuaciones.

#GhostElMusical... la magia del amor sin límites te espera en el @teatroedpgv a partir de este miércoles. ¡¡Nervioooossss!! pic.twitter.com/kkuq1kPSE1 — Bustamante (@David_Busta) September 28, 2021





Además de su faceta como cantante, David Bustamante tiene tres empresas que, según varios medios, hace tiempo que están inactivas y que, por lo tanto, no generan ingresos desde hace años. Una de sus tres sociedades la gestiona su propio padre, Gervasio Bustamante y las otras dos, él mismo. No obstante, no ha presentado los números al Registro Mercantil y, por lo tanto, estas dos empresas no generarían ingresos.

Por otro lado, en cuanto a sus inmuebles, el cantante tenía dos viviendas: una ya la ha vendido y la otra continúa en el mercado. Una de estas propiedades ha tenido muchos problemas para ponerla en venta, ya que es la casa que tenía en común con Paula Echevarría y por la cual pidieron 1,5 millones de euros de hipoteca. Además, tenían pendientes dos embargos: uno del ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y otro de Hacienda, que le pedían más de 700.000 euros, aunque ambos ya han sido resueltos.





Bustamante se defiende de las acusaciones

Pese a estas acusaciones, el cantante no ha dudado en defenderse y ha alegado que, pese a todas las críticas, él continúa trabajando. Así lo explicaba el mismo en su cuenta de Instagram: “Haga lo que haga soy criticado, prejuzgado y maltratado por muchos… Soy buena persona y muy trabajador! Tengo el mismo derecho que cualquiera de intentar prosperar, aprender y trabajar en lo que pueda o quiera…”





Sin embargo, las informaciones desveladas por el programa de Telecinco y las informaciones de Hacienda, todo hace pensar que el ex concursante de Operación Triunfo continúa en una delicada situación económica.