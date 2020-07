El 'dardo' de Vicente Vallés al Gobierno por las restricciones a la movilidad de países europeos

Vicente Vallés ha contado en varias ocasiones durante el informativo las consecuencias de los datos relacionados con el coronavirus en nuestro país. Una de las más importantes es la restricción de países para viajar a España como sucede con Reino Unido. Sánchez ha asegurado hoy en una entrevista que esta decisión es "desajustada" desde el punto de vista epidemiológico y recalcaba que están en contacto con el Gobierno para darle un giro a esta medida. A su vez, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad al sector turístico que mira con miedo las posibles consecuencias económicas. El sector rechazaba este varapalo a la actividad turística mientras se trata de sortear este veto.

En Europa, hay otros países que también imponen alguna modalidad de cuarentena para aquellos viajeros que provienen de España: Irlanda, Noruega, Países Bajos y Finlandia. Vemos, por tanto, como se está convirtiendo en una tónica habitual en territorio europeo. Y todo, por los numerosos brotes que se extienden en nuestro país y dada la alta incidencia en el número de contagios tras la vuelta a la nueva normalidad.

Mientras Sánchez asegura que esto no es lo adecuado, Fernando Simón ha agradecido que no se permita viajar a los españoles a Reino Unido y lo ha calificado como "un problema". Una incongruencia que ha provocado que Vallés se pronuncie al respecto.

Estas eran sus palabras: "El Gobierno asegura estar trabajando duramente para que por ejemplo Reino Unido no ponga obstáculos al turismo. Sin embargo, el portavoz sanitario ha sorprendido esta tarde porque tiene una opinión muy diferente y considera que estas restricciones son una buena noticia", sentenciaba Vallés.

Asimismo, ha indicado otra nueva incoherencia en el discurso que se lanza desde el Gobierno. "Hasta esta hora del lunes las gestiones no han tenido éxito para desesperación del sector turístico. Los británicos han subido un escalón más de la cuarentena", ha contado el periodista de Antena 3.

De esta forma, Vicente Vallés ha puesto sobre la mesa los continuos cambios de discurso desde el Ejecutivo. Sobre todo, en algo tan grave como lo que supone que no podamos viajar libremente a países como Reino Unido por el aumento en el número de casos por coronavirus en nuestro país.

Recordamos la polémica de Vicente Vallés con Pablo Iglesias

Esta no ha sido la primera vez en la que Vallés ha incidido contra el Gobierno. A comienzos de mes, dedicaba unas palabras a Pablo Iglesias y que tuvieron su consiguiente respuesta por parte del vicepresidente: "Respecto a Vicente Vallés le tengo que decir que he leído cosas en las redes que no comparto y que no me gustan". Y todo a raíz de estas declaraciones sobre el caso Dina.

Concretamente, el periodista indicaba que había pruebas suficientes como para demostrar que el móvil de Dina llegó a manos de Pablo Iglesias, llegando a acceder al contenido de esa tarjeta y que se la llegó a quedar durante meses. Todo ello, sin consultarlo con la propietaria del teléfono.