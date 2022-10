Dabiz Muñoz se sincera sobre una futura paternidad junto a Cristina Pedroche: "Lo tenemos claro"

La noche del miércoles,Joaquín Sánchez se estrenó como presentador de televisión al frente de 'Joaquín, el novato'. Para su debut, el también futbolista contó con la presencia de Dabiz Muñoz como invitado, a quien entrevistó y hablaron tanto de cocina como de su vida personal. Al igual que el chef se atrevió a enseñar al nuevo rostro de Atresmedia algunos de sus platos o elaboraciones como hacer un huevo frito perfecto. Asimismo, tuvieron tiempo para hablar de Cristina Pedroche.

La colaboradora de 'Zapeando' y el chef llevan juntos ocho años y, desde entonces, siempre han demostrado públicamente lo mucho que se quieren. "Al mes de estar juntos, me decía que nos íbamos a casar", confesaba el chef al presentador. "La pedí matrimonio en DiverXO, en esa mesa", señalaba entonces.

"Era un día que DiverXo cerraba. Entonces llené una esquina de globos y puse una canción que en aquel entonces nos gustaba mucho. Fui a buscar a Cristina al trabajo y me la traje al restaurante", recordaba el cocinero sobre aquel día. "Ese día había hecho una fuente gigante de croquetas para ella, para pedirle matrimonio. Tenía la fuente y en el fondo estaba el anillo", explicaba.

"Cristina no entendía nada y yo le dije que había que comerse todas las croquetas, aunque no fuimos capaces. Nos comimos doce cada uno y todavía quedaban veinte", recordaba Muñoz entre risas. "Empecé a escarbar en las croquetas, a ver si lo veía, y al final cogí el anillo y le pedí que se casase conmigo", agregaba.





"No he renunciado a ser padre"

Desde el primer momento reconocieron estar muy enamorados, por lo que su relación se vivió con mucha intensidad. Es por esto por lo que siempre les han preguntado si tienen pensado convertirse en padres y ellos siempre han respondido lo mismo. "Es que mi padre quiere ser abuelo ya (...) Pero yo no", decía hace unos meses Pedroche en 'Zapeando'.

Ahora, ha sido el chef quien se ha pronunciado al respecto en el nuevo espacio de Antena 3: "No tengo claro que haya renunciado. No lo sé. Aunque es verdad que yo ya empiezo a ser mayor. Yo ya empiezo a tener una edad, pero Cristina es muy joven todavía. No tengo claro que haya renunciado a ello, eh. De hecho, no he renunciado. Simplemente, ahora mismo, sigo pensando que no es el momento. Yo estoy a tope con todas mis cosas y Cristina está a tope con todas su cosas. Ella tampoco para de currar".

A pesar de ello, no descartan la posibilidad de tener un hijo, pero, en ese caso, tienen las cosas muy claras: "Tenemos claro que si un día somos padres será porque los dos podemos hacernos cargo. Tenemos claro que el ser padres no significa que ella se va a hacer cargo del niño o que ella va a tener que parar su carrera. Es decir, si lo hacemos será porque podemos compaginarnos de forma que, si ella tiene que renunciar, yo tenga que renunciar también a las mías y nos ayudemos. De momento, no es el momento, pero todavía hay tiempo. Cristina es muy joven".