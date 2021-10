La curiosa reacción de Kiko Rivera cuando es preguntado por Antena 3 en directo: "La verdad es que..."

Kiko Rivera ha dado una curiosa sorpresa a sus seguidores este domingo durante un directo realizado en su cuenta oficial de Instagram. El hijo de Isabel Pantoja ha decidido responder a varias preguntas de sus seguidores, algunas personales y otras más en formato de curiosidades sobre sus hábitos y sus gustos.

En este sentido, uno de sus seguidores no ha dudado en preguntarle sobre una de las cadenas de televisión más conocidas de nuestro país, Antena 3. Esta pregunta es curiosa debido a la estrecha relación que Kiko Rivera mantiene con Telecinco, ya que en más de una ocasión ha acudido a sus platós para realizar entrevistas y porque la cadena de Mediaset sigue con gran atención cada uno de sus pasos y también de todo el clan Pantoja.

La opinión de Kiko Rivera sobre Antena 3

Sin pelos en la lengua, Kiko Rivera ha respondido sobre qué le parece la programación de Antena 3, y no ha dudado en señalar que es un seguidor habitual de algunos de sus programas más conocidos: "Pues sí veo Antena 3, que quieres que te diga. La verdad es que me mola mucho Antena 3. A mí si me mola Antena 3, no sé a ti, pero a mí si me mola. Lo veo muchísimo. Veo los programas que hay: 'Tu cara me suena', el 'Mask' este de las máscaras. Mola mucho".

Kiko Rivera comentando que le gusta mucho Antena 3 para “fastidiar” a Mediaset.



En x semanas le vemos en el Deluxe. Tiempo al tiempo. pic.twitter.com/QWEHV3CfS6 — M ?? (@casasola_89) October 17, 2021

Rápidamente, el vídeo ha circulado por las redes sociales, donde muchos seguidores se han preguntado si estas declaraciones estaban enmarcadas en una especie de indirecta a Mediaset, justo horas después de que el hijo de Isabel Pantoja cargase duramente contra el programa 'Socialité', presentado por María Patiño.

En los últimos meses, Kiko Rivera ha sido protagonista importante de la crónica rosa comentada y analizada en los diferentes espacios de Telecinco. Antes de todo el fenómeno provocado por la serie basada en Rocío Carrasco, fue el propio Kiko Rivera el que quiso protagonizar un programa propio en el que contar todos los detalles que había derivado en la mala relación que mantiene con su madre, 'Isabel Pantoja'.

En 'Cantora: la herencia envenenada', Kiko Rivera se sentó en más de una ocasión con Jorge Javier Vázquez para explicar qué ocurrió en la conocida finca: donde descubrió una habitación con todos los enseres de Paquirri, bienes respecto a los que Isabel Pantoja había denunciado su robo. Este hecho y la aparición de otros papeles relacionados con la herencia del diestro crearon un cisma en la relación familiar del clan Pantoja.









Además, no solo Kiko Rivera es protagonista en muchos ocasiones en la programación de Telecinco. También su mujer, Irene Rosales, ocupa un papel determinante en la actualidad de la cadena. Ahora menor tras su salida de 'Viva la vida', aunque siempre han sonado rumores respecto a que su vuelta puede estar cerca.