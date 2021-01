Criticas a Los Javis por su insólita reacción tras no ganar ningún premio en los Forqué

La película "Las niñas" de Pilar Palomero y la serie "Antidisturbios" fueron las grandes ganadoras de los Premios Forqué, que se celebraron este sábado en Madrid bajo estrictas medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus. La primera gran cita cinematográfica del año se celebró en el Palacio Municipal de IFEMA de un Madrid aún afectado por las consecuencias del temporal Filomena, y con medidas anti-covid como la restricción del aforo a menos del 20% en el auditorio -alrededor de 300 invitados-, distancia de seguridad y mascarillas tanto en el auditorio como en la alfombra roja.

La gala, presentada por Aitana Sánchez-Gijón y Miguel Ángel Muñoz, rindió homenaje a todos aquellos sectores de la sociedad que han sido claves durante la época de confinamiento. Representantes de la sanidad, trabajadores de supermercados, los cuerpos de seguridad o los transportistas subieron al escenario para presentar los premios, poniendo al público a aplaudirles de pie en diferentes ocasiones.

Además del palmarés, las mascarillas y la platea desangelada, los premios Forqué dejaron una situación muy singular protagonizada por los Javis. Por primera vez, los premios Forqué se abrían a premiar series de televisión. "Veneno", la serie escrita y dirigida por los Javis, estaba nominada a mejor serie del año y Daniela Santiago era candidata al premio de mejor actriz por esta misma ficción de Atresmedia. Pese a convertirse en una de las series más vistas de 2020, "Veneno" se fue de vacío. Elena Irureta ("Patria") se llevó el premio de mejor intérprete femenina en una serie y "Antidisturbios" el de mejor serie por encima de "La casa de papel", "Patria" y la propia "Veneno".

Lo normal en cualquier gala de premios es que los nominados se quedan hasta el final de la ceremonia pese a no conseguir el ansiado galardón. Sin embargo, una imagen de la realización televisiva mostró que tanto los Javis y el resto del equipo de "Veneno" abandonaron el lugar rápidamente, dejando sus sillas vacías en el último tramo de gala.

#Veneno#Forqué2021



⚠️ATENCIÓN⚠️



Tras comunicarse las ganadoras a MEJOR SERIE y MEJOR ACTRIZ de @PremiosForque, #Antidisturbios y #Patria, los Javis y Daniela Santiago abandonaron la gala.



Las redes se hacen eco de la polémica ausencia, previa al minuto de silencio por 2020. pic.twitter.com/B7yHfEtxLQ — 《Previously SERIES》 (@PreviouslySerie) January 17, 2021

Un gesto de descortesía que muchos usuarios han criticado en redes sociales. "Que los Javis se fueran de la entrega de los premios Forqué porque ya no estaba en las categorías su serie me parece lamenteble de poca educación de poco compañerismo y de payasos", señalaba un usuario en Twitter al ver la insólita imagen.

Que los Javis se fueran de la entrega de los premios Forqué porque ya no estaba en las categorías su serie me parece lamenteble de poca educación de poco compañerismo y de payasos #PremiosForque — RakDoll (@RakDoll_) January 17, 2021

"Que leo que ayer los Javis se fueron de los premios Forqué antes de que acabara la gala porque no se llevaron ningún premio, como si tuvieran 5 años", ha escrito otra.

Daniel Santiago, actriz nominada por "Veneno" quiso este domingo explicar a través de su cuenta de Instagram la 'fuga' que todo el equipo protagonizó después de quedarse sin premio. "Muchísima gente me pregunta por qué abandonamos la gala antes de tiempo. Había un horario estipulado de recogida. Mi coche me tenía que ir a buscar a las 23.25h. y fue esa la hora en la que me tuve ir", señala.

Una explicación que no ha contentado a los fans: "Es de agradecer que Daniela Santiago de la cara al gran desplante que hizo junto con los javis a los premios forqué.. Pero la excusa es muy evidente y nadie se lo traga.. Todos los asistentes estuvieron hasta que acabó y ellos se fueron cuando finalizó sus categorías... no sirve"

Es de agradecer que Daniela Santiago de la cara al gran desplante que hizo junto con los javis a los premios forqué.. Pero la excusa es muy evidente y nadie se lo traga.. Todxs lxs asistentes estuvieron hasta que acabó y ellxs se fueron cuando finalizó sus categorías... no sirve pic.twitter.com/3Grcz1W1vZ — Jordi Luque (@jordidancerluke) January 17, 2021

