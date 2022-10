Cristina Pedroche sorprende al confesar el regalo que hizo a Dabiz Muñoz por su primer cumpleaños juntos

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. Al igual que los divertidos momentos que suelen regalar a los espectadores. Además, ya se ha convertido en algo habitual que, entre tema y tema, cuenten algunas anécdotas de su vida personal.

Esta vez, ha sido Cristina Pedroche quien ha acaparado la atención, dado que los colaboradores han comentado la entrevista de Dabiz Muñoz como invitado de 'Joaquín, el novato'. La colaboradora de 'Zapeando' y el chef llevan juntos ocho años y, desde entonces, siempre han demostrado públicamente lo mucho que se quieren. "Al mes de estar juntos, me decía que nos íbamos a casar", confesaba el chef al presentador. "La pedí matrimonio en DiverXO, en esa mesa", señalaba entonces.

"He de reconocer que siempre he sido un poco parguelas para esto de las chicas. No me voy a tirar el pisto porque siempre he sido un poco tontito. Con lo cual, la que llevó la voz cantante desde el principio fue Cristina", reconocía el chef. "Ella me dijo de quedar al día siguiente, llevábamos un mes juntos y me decía que nos íbamos a casar. Al mes de conocerla, me pasa una foto de que ya me había comprado un cepillo de dientes para su casa", confesaba, dejando muy sorprendido a Joaquín.





"No llevábamos nada, pero yo sabía que era él"



Es de esto de lo que han querido hablar los colaboradores de 'Zapeando'. "Es que sabía que era él", se justificaba la colaborador, dejando claro que supo desde el primer momento que era el hombre de su vida. "¿Le compraste un cepillo al mes de conocerle?", peguntaba Dani Mateo sin dar crédito. "Menos", confirmaba ella. "¿Era una estrategia que tu hiciste y dijiste 'si no se me asusta con esto para mí para siempre'?", planteaba el presentador, ante lo que ella asintió.

"Así fue y yo dije que iba a darle todo y todo es todo. Le compre el cepillo, una cafetera, que en mi casa no había porque yo no tomaba café. Una día me dijo si se podía hacer un café y yo no tenía porque no tomaba café. Me dijo que no pasaba nada, que se lo tomaba en el restaurante. Y nada más salió por la puerta, llamé a mi madre para que comprase la mejor cafetera y el mejor café. Yo no tenía ni idea, pero esa misma tarde ya le pase una foto de la cafetera y le dije que como ya tenía la cafetera le tocaba dormir otra vez en mi casa", confesaba la colaboradora.

"Pero es que hay muchas", reconocía entonces Pedroche, dejando claro que había hecho más cosas así por Muñoz. "El 15 de enero era su cumpleaños y cumplía 35. Entonces, yo le hice 35 regalos y el último eran las llaves de mi casa. Entonces, para hacer una copia llamé a mi madre y me dijo mi madre que llevábamos solo 15 días. Claro, no llevábamos nada, pero yo le decía que sabía que era él. Él a lo mejor todavía no lo sabía, pero lo iba a saber", contaba la presentadora.