Cristina Pedroche frena a sus compañeros de 'Zapeando' para defender a un popular futbolista: "Con él ni una"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas.

Asimismo, también dedican parte de su contenido ha comentar vídeos virales. Este jueves, Iñaki Urrutia enseñó a sus compañeros del programa el reto que propusieron a LeBron James en el programa de Jimmy Kimmel. El deportista tenía que conseguir encestar en la 'canasta del infierno', una canasta que está en constante movimiento. Para ello, el deportista contaba con tres tiros. Finalmente, lo logró.

"Oye qué puntería, me pregunto qué pasaría si Morata fuera jugador de baloncesto y le pusieran este reto", comentaba Santi Alverú, muy irónico. "Bueno, no me lo pregunto. Lo sé", agregó entre risas, haciendo referencia a todas las críticas que ha recibido Morata durante su participación en la Eurocopa.

Fue entonces cuando Cristina Pedroche saltó y plantó cara a su compañero, aunque siempre mantenido el tono de broma: "Oye, con Morata ni una, eh". "Pues hemos hecho varias ya", le contestaban sus compañeros. "Pues ninguna", repetía Pedroche. "Pues yo siempre os he corregido, es que a ver si aquí nadie falla", defendía la colaboradora al futbolista, aparentemente ofendida por todos los chistes que se hacen sobre él. "Es improvisado. Yo sé de fútbol lo mismo que...", se justificaba Santi Alverú.





La anécdota de Dani Mateo

Además de por motrarse tal y como son y opinar abiertamente de todos los temas, los colaboradores de 'Zapeando' también son grandes protagonistas del formato por regalar divertidas anécdotas a los espectadores. “¿Os ha pasado algo en un viaje? Como que os haya parado la policía... Quiero saber”, pedía Lorena Castell, quien se encuentra sustituyendo a Dani Mateo durante sus vacaciones.

Iñaki Urrutia hizo una llamativa confesión que comparte con Dani Mateo, quien no se encontraba en el plató de laSexta como consecuencia de sus vacaciones de verano. “A mí, con el presentador de este programa, el que suele estar. Nos paró la Guardia Civil entrando en Gijón y dijeron: 'paren ustedes aquí'”, comenzó contando el colaborador.

"Bajaos los dos que nos vamos a hacer una foto", les pidió entonces la Guardia Civil a los colaboradores de laSexta. No obstante, antes de ceder, Dani Mateo puso una llamativa condición que preocupó a su compañero, ya que no se esperaba esa reacción y se asustó por si las autoridades no se lo tomaban bien.

"Y al presentador se le ocurrió la brillante idea de decir vale, pero nosotros apoyados y vosotros cacheándonos", soltó entonces el colaborador, dejando muy sorprendido a sus compañeros. "Yo dije: ahora sí que nos dan...", recordaba Urrutia, dejando claro que, en ese momento, se asustó por la reacción de la Guardia Civil ante la petición del conductor del espacio de laSexta. Sin embargo, el colaborador asegura que se lo tomaron bien y quisieron hacerse esa llamativa foto. Por lo que ese momento tenso se convirtió en un episodio lleno de risas que los dos recuerdan.