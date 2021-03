Cristina Pedroche desvela el secreto que Dani Mateo esconde tras las cámaras y él se ofende: "¿Eres tonta?"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas.

Los colaboradores comenzaron informando de la polémica entrevista de Meghan Markle y Harry. Lorena Castell quiso destacar la opinión de un conocido colaborador de la televisión británica, Piers Morgan, dado que cargó duramente contra los protagonistas y dio paso a las imágenes. "Este cabreo no es por las declaraciones de Meghan Markle, es porque este señor entre a trabajar a las 6 de la mañana", comenzó diciendo Quique Peinado.

"Y está enfadado de por sí", agregó Dani Mateo. Acto seguido, Castell continuó informando al respecto y comentó que Morgan terminó abandonando, muy enfadado, el plató 'Good Morning Britain' al ser criticado por sus compañeros de mesa, dado que consideraron muy duras sus palabras contra Markle.

"Algo me dice que Piers era el típico niño que se llevaba el balón a casa cuando iba perdiendo", opinó Cristina Pedroche, tras destacar contra peinado la calma con la que los británicos discuten, a modo de broma. "Pero yo estoy con él. Que tontería. Pues si es un periodista y le están preguntando por el tema, pues tendrá que opinar", le defendía Mateo.

"¡No! Si opina la gente se enfada. No hay que opinar nunca. Ni en la tele, ni en Twitter, ni en ningún lado ¡No opinéis!", dijo por su parte Miki Nadal. "Uno tiene una opinión y el otro tiene otra. Lo que no puede hacer el presentador es: 'ahora me enfado, ahora me voy'", le llevó la contraria Castell.

El ataque de Pedroche a Dani Mateo

"Pero la opinión del otro es: ¿Ha dicho algo Meghan de ti? Qué tontería, que el periodista es el otro. Nada. No me gusta este señor", insistía el presentador del espacio de laSexta. "Es como si tú y yo discutiésemos", ponía de ejemplo la colaboradora. "¡Esto es intolerable!", exclamaba Mateo mientras abandonaba el plató, fingiendo un enfado para imitar al presentador británico. "¡No, por favor!", le seguía Castell.

"No eches la silla para atrás que se te ve el cojín de enanito que te han puesto", le advierte Pedroche entre risas, desvelando así un secreto del presentador en directo. "Cállate idiota ¿Tú eres tonta?", le replicaba Mateo, aparentemente ofendido por su comentario. "Me cago en la leche... Cómo empiece yo aquí a enseñar todas las cremas que os ponéis... Me quedo solo", advertía el comunicador. "¿Yo?", lo negaba Castell, mientras Pedroche no podía parar de reírse.