Cristina Pedroche dará la bienvenida al 2020 en las campanadas con un vestido que "es una revolución"

Cristina Pedroche volverá a dar las campanadas. Y lo hará de la manera más espectacular. O al menos eso ha dejado caer en 'Zapeando'. "Estoy un poco envidiosilla, porque aquí, en esta mesa, hay alguien que va a irse de vacaciones y ha esperado hasta el último momento para soltar un bombazo. ¡Eh! Cristina Pedroche", ha expresado Anna Simón, presentadora temporal en el programa vespertino de Atresmedia. "¿Yo? Lo de las vacaciones es verdad, pero yo no he hecho nada", ha contestado Pedroche.

"Pues has hecho mucho, porque has confirmado que vas a volver a dar las campanadas este año", ha puntualizado Simón, haciendo referencia a las declaraciones de la colaboradora en 'Hola': "Ya puedo anunciar que este año voy a volver a dar las campanadas".

Desde 2014, Pedroche ha sido la protagonista de la Noche Vieja por los polémicos vestidos que ha llevado en la bienvenida al año nuevo: "Chicote y yo tenemos contrato de cadena. Hagamos lo que hagamos, como si no damos las campanadas, cobramos lo mismo". "Lo más fuerte de todo esto es que, a día 31 de julio, la tía ha hecho ya dos pruebas de vestido. Eres tan previsora que seguro que ya tienes las uvas peladas", ha bromeado la presentadora.

Cristina Pedroche ha desvelado que el vestido que lucirá este 31 de julio será totalmente innovador, pero todavía no se ha confeccionado: "Este año es una revolución, así que tengo que hacer muchas pruebas. Es algo distinto a todo lo que he podido hacer. No se sabe todavía si será largo o corto. La idea la tengo en la mente tal cual. Ahora necesito esa persona maravillosa que me lo haga. Ya me han medido y todo y me han dicho que me lo van a hacer como yo quiero".