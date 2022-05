Cristina Pedroche cuenta la surrealista anécdota que vivió con un fan en plena calle: "Fue todo mal"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. Al igual que los divertidos momentos que suelen regalar a los espectadores. Además, ya se ha convertido en algo habitual que, entre tema y tema, cuenten algunas anécdotas de su vida personal.

Dani Mateo ha vuelto a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'Zapeando' junto a Cristina Pedroche, Quique Peinado, Miki Nadal y Valeria Ros. En esta ocasión, hablaron de las diferentes anécdotas que habían vivido por la calle cuando les había reconocido algún espectador. Ante esto, Pedroche reconoció que la última que vivió no fue hace mucho tiempo. "El otro día, estaba en una cafetería y estaba sin maquillar con mi moñito", comenzaba contando ella, dejando claro que iba con la cara lavada y muy diferente a como se le suele ver en pantalla.

"Se me acercó un chico y me dijo que me parecía muchísimo a Cristina Pedroche y que si me lo habían dicho alguna vez", contaba la colaboradora, recordando lo surrealista que fue que la confundieran con ella misma. "Yo pensaba que me estaba vacilando y sí que me había conocido. Entonces, le dije que me lo decían mucho", agregaba, señalando que ella siguió la supuesta broma.









"Es que fue todo mal"

No obstante, luego la historia dio un giro que dejó a la comunicadora totalmente descolocada: "Luego me dijo que yo era mucho más guapa que Cristina Pedroche", recordaba la tertuliana y presentadora de 'Love Island', volviéndose a quedar totalmente alucinada. "Queriendo quedar bien, queda mal", opinaba el conductor del espacio. "Es que fue todo mal", corroboraba la comunicadora. "Es que eres muy fea", bromeaba Miki Nadal.

A raíz de esto, el presentador contó lo que le sucedió a Gabino Diego: "Me contó que un día estaba muy mal porque había tenido un día muy malo. Entonces, estaba en la barra de un bar tomando un café y se le acercó un hombre para preguntarle si era Gabino Diego". En ese momento, el actor estaba mal y se lo negó: "Él estaba mal y le dijo que no era".

Como consecuencia, el señor se marchó algo descolocado y el actor "estaba comiendo en ese restaurante y, durante toda la comida", el hombre le estuvo observando muy confundido. "Cuando acabó de comer, se le acercó y le dijo que él era Gabino Diego y eso no se lo quitaba ni su padre", recordaba Mateo.