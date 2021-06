La pasada semana, Mamen Mendizábal decía adiós al programa de La Sexta 'Más vale tarde' después de haber estado al frente de este espacio durante la última década. La presentadora se despidió a través de su cuenta de Twitter y en los últimos días ha estado presente en varios programas de la casa, como 'LaSexta Noche', junto a Iñaki López, o este domingo en 'Liarla Pardo', donde ha compartido un emotivo momento con su compañera y amiga Cristina Pardo.

Mendizábal se despide del programa, pero no de la casa. Según ha explicado ella misma, nuevos proyectos con Atresmedia han provocado que tenga que decir adiós al formato que le ha dado continuidad en televisión durante muchos años. Pero ahora se quiere centrar en otros campos, aunque como ha explicado esta tarde puede que este nuevo planteamiento profesional no llegue nunca a emitirse.









En su entrevista con Cristina Pardo, la presentadora ha reconocido que, en cierta manera, echará de menos la crónica política y la actualidad más candente, ya que ha formado parte de su mesa de redacción durante más de diez años. Ahora, las prioridades son distintas y este nuevo proyecto parece que quiere tener la esencia y la personalidad de Mendizábal: "Yo quiero hacer lo que tengo pensado hacer. No trabajar todo el rato y sí trabajar cuando toca".

La particular despedida de Cristina Pardo a Mamen Mendizábal

Con todo el misterio que rodea a la nueva ilusión profesional de Mamen Mendizábal, Cristina Pardo no ha dudado en poner sentimiento a la despedida, y ha querido tirar de corazón para mostrar todo el cariño que tiene hacia su compañera y amiga. Es por ello, que Pardo no ha dudado en tirar de recuerdo para intentar emocionar a la periodista. "Ya sabes que han sido muchos años juntas. Yo solo espero que te vaya muy bien. Sabes que tengo mucho cariño, que espero que tengas mucha suerte y sobre todo que pases a ser mucho más feliz, que al final es de lo que se trata", ha señalado Pardo mientras se cogía la mano con la compañera en seña del cariño que ambas se tienen.

Espero que el día que me vaya de algún sitio alguien lo sienta tanto como hoy @cristina_pardo con @mmendizabal1#liarlapardo126pic.twitter.com/AMf8CIrb4E — TVMASPI (@sebas_maspons) May 30, 2021

"Claro. A seguir luchando y a seguir dando guerra", ha explicado Mendizábal mientras Cristina Pardo ha comenzado emocionarse. A partir de aquí, el gesto de la todavía presentadora de 'Más Vale Tarde' ha cambiado y le ha pedido que no se emocionase.

"Oye, no me pongas tú también la lagrimita que vamos a acabar fatal. Es que no doy crédito con esto que me estás haciendo. Me pongo la mascarilla y me voy como mi padre, que cogió y se levantó", ha señalado la invitada, entre risas, antes de despedirse, ahora sí de verdad, con un abrazo y volviendo a repetir todo el cariño que existe entre ambas compañeras.