Cristina Medina sorprende a sus fans al mostrar su cambio físico por el cáncer: "La primera vez que salgo así"

El pasado mes de septiembre, Cristina Medina, quien interpreta a Nines en ‘La que se avecina’, dio una mala noticia desde sus redes sociales. La actriz anunció que la habían diagnosticado cáncer de mama, por lo que se encuentra luchando contra le enfermedad desde entones. En todo momento, la artista se ha mostrado muy optimista frente a futuro.

"Estoy luchando contra un cáncer de mama, todo tiene buen pronóstico y no os vais a librar de mí tan fácilmente… Tengo la fortuna de sentirme muy querida y acompañada por todo el mundo, no son suficientes las ayudas que da el Estado contra el tratamiento, son muchísimos los efectos secundarios que se padecen...", contaba desde su cuenta oficial de Instagram. "Tengo la fortuna de tener unos ahorros y poder tirar de ellos. Las cremas oncológicas para tu calva son un dineral, los turbantes, los gorros... No tengáis pudor en regalar un turbante. Entiendo que hay cosas que tienen una carga emocional muy fuerte, pero que no os dé pudor… La fuerza la sacamos al final", agregaba.

Desde entonces, ha estado compartiendo su evolución a través de sus redes sociales. En el último vídeo que ha publicado, la actriz se muestra con total naturalidad, sin filtros, para mostrar el cambio físico que ha sufrido por la enfermedad. “Quiero mostraron este aspecto mío de ‘no pelo’, que ya tengo pelito”, comienza contando la actriz, mientras muestra cómo le ha empezado a salir el pelo.

“Es la primera vez que salgo a la calle sin turbante o sin peluca y sin nada. El frío lo está permitiendo porque no hace mucho frío”, confesaba, señalando que no se había atrevido antes a mostrarse sin su larga melena. “Quería mostraros esta imagen de Cristina Medina ‘peloning’. Un besito”, zanjaba, mientras se veía que estaba paseando por la calle, siendo esta la primera vez que sale así a pasear.

Las reacciones no han tardado en salir y han sido muchos los usuarios que le han mandado mensajes de animo y han aplaudido su valentía, entre los que se encuentran compañeros de ‘La que se avecina’. “Eres la más guapaaaaaaaaa del barrio!!!!”, les escribía Eva Isanta. “Belleza”, comentaba también Nacho Guerreros. Por su parte, Jordi Sánchez le ha mandado un beso muy cariñoso.









"Una amiga mía me hizo un Bizum de 500 euros"



Por otro lado, meses atrás, la actriz ha hecho hincapié en lo caro que son los tratamientos contra la enfermedad, por lo que ha pedido que ayuden a las personas de su entorno que padezcan cáncer. Al igual que ha animado a los enfermos a pedir lo que necesitan: “Tenemos que aprender a pedir. Hay muchas cosas que pasan desapercibidas. He acompañado a muchas amigas que han sufrido de cáncer y no tenía ni puta idea de cómo era esto por más que he querido estar a su lado”.

“Me hubiera encantado que me hubieran pedido cosas concretas para yo haber ayudado en esas cosas concretas. Por eso, tenemos que aprender a pedir. Pedir no es de pobres. Cualquier cosa nos puede ayudar muchas veces. Unas gafas monas, una chaqueta, un turbante, un ‘me llego a tu casa y te llevo unas lentejas que he hecho’, lo que sea, cualquier cosa se llama mimar”, aseguraba la intérprete.

“A los que lo pasan ya lo digo en redes, para adelante, qué vamos a hacer, sobre todo a los acompañantes, de verdad, equivocaros dando, equivocaros regalando, pero equivocaros porque muchas veces cuesta pedir y yo lo digo, estoy en una situación privilegiada, pero una amiga mía me hizo un Bizum de 500 euros, ya me he pagado la acupuntura, vale todo”, contaba desde su experiencia.

“No se entiende nada hasta que no te toca, yo he estado al lado de amigas mías que han sido del alma, algunas están y otras no y no se entiende hasta que no te toca, es imposible”, agregaba. Sobre cómo se enteró del cáncer, explica que fue por una prueba “rutinaria si no yo me entero de aquí a tres años y estoy en el jardín. Me lo detectaron en julio, tenía dos bultos, terminaré la quimio en diciembre y la radio en febrero o marzo, luego a recuperarme y a disfrutar del verano. Ya trabajaré”.