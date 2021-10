El corte de Pablo Casado a Carlos Franganillo por su pregunta sobre el PP: "Ni lo sé ni me importa"

La noche del lunes, Pablo Casado asistió al 'Telediario 2' de TVE para ser entrevistado por Carlos Franganillotras cerrar la convención de su partido el pasado fin de semana. Asimismo, el presentador analizó junto al líder del PP toda la actualidad, haciendo hincapié en a situación política y en La Palma, por la erupción de Cumbre Vieja que está arrasando la isla.

Toda la entrevista se desarrolló con total normalidad, aunque hubo un par de tema que parecieron incomodar al entrevistado. Uno de los momentos más comentados se dio cuando el conductor del espacio de La 1 le preguntó por su opinión sobre Vox, concretamente sobre si opinaba que el partido liderado por Santiago Abascal era populista. Ante esto, Casado evitó responder y solo se limitó a decir que Podemos "es radical y comunista".

Asimismo, señaló que, "por mucho que se disfrace", el de Sánchez es "el Gobierno más radical de Europa". "No hay otro que tenga ministros comunistas ni un partido como el PSOE que recibe apoyos de un brazo político de una banda terrorista de hace unos años", justificaba Casado su afirmación. "Hacen políticas muy equivocadas", remarcó.

Fue en ese momento cuando Franganillo puso sobre la mesa la situación de Hungría y Polonia: "¿El Gobierno español es más radical que esos Gobiernos?". "Sí, en cuestiones como pactar con partidos independentistas no hay otro gobierno en Europa ¿Alguien imagina que los independentistas de Córcega estuvieran en el gobierno de Macron?", corroboraba el líder del Partido Popular.





"Ni lo sé ni me importa"



Posteriormente, el presentador quiso hablar con Casado de la renovación del CGPJ, que lleva 1.000 días en funciones, dado que el PP pide que se cambie la ley para que sean los jueces quienes elijan a los miembros de ese órgano. Sin embargo, la renovación actual se hará con la ley en vigor. "Eso nadie lo pone en duda", confirmaba Casado.

"¿Por qué esa reforma no se hizo cuando el PP estaba en el Gobierno y tenía mayoría absoluta?", le replicó Franganillo, una pregunta que el político evitó y no quiso responder. "Ni lo sé ni me importa", zanjó Casado de forma inmediata. "Yo estoy en el PP ahora para hacer las cosas bien, como muchas que se hicieron en el pasado, y mejorar las que se hicieron mal o no dieron tiempo a hacer", argumentaba el líder del PP.

"Sánchez no tiene escapatoria: la UE no exige, él lo prometió en campaña y no lo modifican. ¿Por qué? Porque quieren seguir ocupando el poder de la justicia", zanjaba el entrevistado, dejando pasar la pregunta del conductor del espacio informativo de La 1.