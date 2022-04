El corte de Marian a Orestes por lo que hace en plena prueba de 'Pasapalabra': "Como consejo"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Marian. El mes pasado, el concurso de Antena 3 tuvo que hacer frente a una dura pérdida. Jaime fue derrotado en la Silla Azul tras cometer dos fallos, por lo que tuvo decir adiós a 'Pasapalabra' tras 102 programas luchando por el bote. Tras cometer el segundo fallo, su rival Elías, no se lo podía creer, el público rompía en aplausos y Roberto Leal cogía aire para despedir al concursante, siendo este un momento muy duro para el programa. De esta manera, llegó a su final el primer duelo centenario de esta nueva etapa de 'Pasapalabra' en Antena 3.

Desde entonces, Elías comenzó al pie del cañón y se presentó como un rival fuerte para Orestes. No obstante, la semana pasada, Fer llegó y logró derrotar a Elías en la Silla Azul y, este lunes, Marian se hizo con la victoria y se convirtió en la nueva rival de Orestes. La nueva concursante ya ha empezado a mostrar su gran habilidad para resolver palabras, poniéndoselo difícil a Orestes desde su primer programa. A pesar de ello, el veterano concursante sigue teniendo ventaja frente a sus contrincantes y destacando en 'La Pista Musical'.









"El silencio es una buena opción"



"Totally broker-hearted", decía Roberto Leal como primera pista para ayudarles a adivinar la canción. El primero en pulsar fue Orestes, pero no parecía tener la respuesta. Tras unos segundos pensando, probó suerte e interpretó parte de 'I Have Nothing' de Whitney Houston, pero no acertó. "Reinterpretar la voz de Whitney Houston en Orestes ha sido un momenentazo", bromeaba el presentador. "Da un poco de 'cringe'", corroboraba el concursante.

Como consecuencia, hubo rebote y llegó el turno de Marian. Sin embargo, ella tampoco se sabía la respuesta. "Consejo para Orestes", soltaba entonces después de asegurar que no sabía de que tema se trataba. "Cuando no hay nada que decir, el silencio es una buena opción", decía de pronto Marian, dejando algo descolocado a Leal, que intentó dejarlo como una broma: "No hombre, nos da juego", decía entre risas. "Es broma, es broma", se justificaba la participante ante la cara de sorpresa de su rival. "No la sé", zanjaba ella.

Después de un varias pistas más, su traducción literal en castellano y unos segundos más de melodía, ninguno de los dos logró dar con la respuesta correcta. Como consecuencia, no sumaron puntos a su marcador, pero el plató se llenó de música y pasos de baile al ritmo de 'Something Got Me Started' de Simply Red.