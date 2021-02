Una corresponsal de RTVE señala a su propio medio por este detalle del especial electoral: "Amarillismo"

RTVE también llevó a cabo una cobertura informativa sobre la jornada electoral que se vivió este domingo. La cobertura la llevaron a cabo Ana Blanco y Carlos Franganillo desde Madrid. Xabier Fortes y Gemma Nierga informaban también de esta cita en las urnas desde los estudios de RTVE ubicados en Sant Cugat.

Blanco y Franganillo mostraron el sondeo que realiza GAD-3 para el ente público cuando arranca el escrutinio a través de una enorme pantalla. Ahí, utilizaron unos innovadores elementos que pueden verse a partir de ahora en el Telediario. Desde Sant Cugat se realizó un arduo debate con invitados como Pilar Rahola y Xavier Sardá. Ambos, lejos de acercar posturas sobre el escenario político catalán, tuvieron varias discrepancias que no pasaron inadvertidas.

Una confrontación dialéctica que se debatió en redes sociales y que acabó por indignar a la corresponsal de TVE, Anna Bosch. En estos términos se expresaba la periodista, visiblemente en contra de lo que se estaba viviendo en plató y criticando a su propio medio: "No hemos aprendido nada. Ya nos sobran pruebas de adónde llevar el amarillismo, el griterío, la estridencia en la información: sube la audiencia, el clicbait y también la polarización, la demagogia. Pero seguimos titulando portadas y contratando tertulianos estridentes", decía Bosch.

No hemos aprendido nada. Ya nos sobran pruebas de adónde lleva fomentar el amarillismo, el griterío, la estridencia en la información: sube la audiencia, el clicbait y, también, la polarización, la demagogia. Pero seguimos titulando portadas y contratando tertulianos estridentes. — Anna Bosch PÓNTELA, PÓNSELA�� Y LAVA �� (@annabosch) February 14, 2021

Un comentario que suma ya 86 retweets y 335 'likes'. La mayoría de tuiteros corroboraban esta reflexión. "Cada vez hay menos gente que me exponga hechos y me explique", "Perfecto análisis", "En TVE uno espera encontrar otro tipo de comentaristas" o "No daba crédito", fueron algunos de los numerosos comentarios de los espectadores.

La 'respuesta' del Telediario de TVE a la polémica con el rótulo de Leonor en su nueva imagen corporativa

Hay otro elemento más visual que también ha llegado al Telediario de TVE para quedarse. Hay un elemento muy importante desde ya en las distintas noticias del espacio informativo del ente público (que inspira su nueva línea gráfica, según los entendidos en materia, en la BBC): los rótulos.

Estos aparecen de forma constante en las piezas, con un mayor protagonismo que el acostumbrado. Algo llamativo tras la polémica con los rótulos en 'La hora de la 1'. Por tanto, cabe preguntarse si habrá nuevas críticas relacionadas con los textos que 'visten' las informaciones en la televisión pública. Extrapoladas al Telediario, podrían ser palabras mayores.