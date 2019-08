La contundente respuesta de Mahi, finalista de 'Supervivientes', a quienes han criticado su "cambio físico"

Mahi Masegosa encandiló al público de 'Supervivientes 2019' con la gracia, la espontaneidad y el optimismo, llegó a la final y nos dejó frases míticas que quedarán para el recuerdo, como la respuesta que dio a Jorge Javier Vázquez cuando disfrutaba de la recompensa de una prueba, dando pequeños bocados: "Quiero ir poco a poco. Pienso que se me va la vida en el donut".

Mahi nos ha deleitado con uno de sus nuevos cambios de 'look', esta vez con una melena castaña con reflejos pelirrojos y flequillo. Los detractores no han tardado en sacar las zarpas, han insinuado que se podría haber hecho un retoque estético más allá de tatuarse las pecas y han cargado contra su nuevo cambio de estilismo: "Te veo rara. ¿Qué te ha pasado en la cara?", "estás horrorosa con esa peluca y con la boca", "no pareces la misma"...

"¡Pero si estoy igual!"

Mahi ha respondido de forma tajante a quienes han criticado su nuevo cambio, a través de Instagram, donde los fans de la exconcursante de 'Supervivientes' siguen el 'reality show' de su vida cotidiana: "¡Pero si estoy igual! No me he hecho nada en la cara ni me he operado. Simplemente he cogido unos kilos, pero la cara no me la he tocado". Y ha tomado la decisión más sabia: hacer caso omiso y disfrutar de sus decisiones. "Si tuviera que hacer caso a todo lo malo que me dicen no viviría", ha señalado.

Poco después, Mahi ha agradecido las palabras de ánimo de los fans: "Gracias por vuestro apoyo". Los seguidores le han defendido con gran determinación: "Si le hubieráis seguido antes, sabríais que ya se pintaba las pecas para bajar al Mercadona a comprar aceitunas, que Cynthia y Claudia ya le ponían uñas imposibles, que le encanta pasear sus pelucas por Granada y que se viste como le apetece".