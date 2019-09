La contundente confesión de Màxim Huerta sobre el acoso sufrido por Marta Fernández

Màxim Huerta y Marta Fernández son amigos íntimos, en palabras del presentador de 'A partir de hoy' son como hermanos y se quieren muchísimo. El nueve de septiembre la periodista ha confesado que ha vivido un auténtico drama y ha desvelado en 'Espejo público' que ha sufrido acoso estos dos últimos años.

El excopresentador de 'El programa de Ana Rosa' ha comentado que este tipo de casos son muy frecuentes, aunque lo que ha padecido su amiga, expresentadora de 'Noticias Cuatro' y excolaboradora de 'Likes', de Movistar+, ha sido mucho peor a los que ha conocido hasta la fecha: "Es más habitual de lo que creemos y más duro de lo que parece, más allá de todo lo que se pueda comentar alrededor de una carta que llega y que no lleva sello, que más de uno conocido ha recibido, solo que el caso de Marta es más grave. Es amiga mía, la quiero mucho, es como mi hermana y sé lo muy mal que lo ha pasado", ha explicado en la 'premier' de 'Sordo', filme de Alfonso Cortés-Cavanillas.

Huerta ha aclarado que no ha sufrido un acoso tan grave, aunque ha dejado caer que sí ha sido objeto de 'bullying': "No me ha pasado en ese grado, pero no es extraño escuchar que alguien reciba cartas, llamadas... Solo que no es el nivel de presión y de miedo que ha pasado Marta".

"Empieza de una manera imposible de detectar"

En 2017, un fan empezó a enviar mensajes a Marta Fernández en las redes sociales: "El acoso empieza de una manera imposible de detectar. Eran mensajes raros, pero no preocupantes. Más inquietante si acaso era la insistencia, porque eran bastante frecuentes".

Pero el terror fue a más cuando descubrió dónde vivía: "Me asusté cuando un día me envió una carta a mi domicilio particular con número de portal, piso y letra. Lo más alucinante es que mi acosador se identificaba. Había plasmado de su puño y letra su nombre y su dirección en el remitente. No entendía nada. Las cartas tenían un contenido delirante".

Incluso, llegó a estar frente a su hogar: "Una noche de Reyes llego a mi casa y me encuentro una caja en el balcón. Comprendí que no solo me escribía cartas a casa, sino que había estado allí en mi puerta y podría haber roto el cristal del balcón. Esa fue la primera vez que fui a comisaría". Fue entonces cuando denunció por primera vez el acoso que había padecido durante meses y el 'bullying' cesó un tiempo.

"Era como estar prisionera en mi propia casa"

Pero desafortunadamente no acabó por completo: "Pensé que se había borrado de mi vida, pero me equivoqué. Comenzó a acercarse a mí físicamente. La primera vez fue en la Feria del libro. Vino a que le firmara un ejemplar, pero había tanta gente que no le reconocí. Sin embargo, un día presentando un acto en Telefónica, a principios del 2018, lo vi entre el público. Lo identifiqué. Me entraron los mil males. Aguanté el tipo durante la presentación, pero al final los de Telefónica, que son muy majos, me tuvieron que sacar por la puerta de atrás. Cuando ellos salieron, comprobaron que estaba esperándome en la puerta de la calle Fuencarral", ha explicado la expresentadora de la primera edición de 'Informativos Telecinco' y 'Noticias Cuatro' a Nacho Abad en 'El Confidencial'.

El momento más inquietante todavía sigue muy reciente, cuando el acosador la esperaba al lado de su casa: "Lo peor ha sido en abril de este año, cuando comenzó a presentarse debajo de mi domicilio. Si llegaba a casa y le veía sentado, corría a mi portal. Se plantaba en mi puerta todos los días. A eso de las siete y media u ocho de la mañana se ponía debajo de mi balcón a jugar con una pelota, a cantar y hacía que hablaba con el móvil. Yo le veía desde arriba".

"Era como estar prisionera en mi propia casa", ha confesado. "Le detuvieron en su casa y un juez le ha puesto una orden de alejamiento de quinientos metros. No ha vuelto. Ahora me da la impresión de que ha empezado a escribir a otra mujer conocida", ha sentenciado la excolaboradora del programa de '#0'.