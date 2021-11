El Consejo de Informativos de TVE da la cara por los constantes ataques contra Fortes: "Especialmente grave"

El pasado martes, Xabier Fortes recibió a Cuca Gamarra, portavoz del PP, en 'La Noche en 24h'. La entrevista comenzó con total normalidad hasta que se fue tensando por las reacciones de la política ante las preguntas del presentador. El presentador recordó que, cuando ETA todavía existía y el PP estaba en el Gobierno, José María Aznar dijo: "Si dejan de matar, hay que ser generoso con ese mundo". A raíz de esto, el presentador señaló que, sin embargo, actualmente, la formación se muestra muy crítica con Pedro Sánchez por sus pactos con Bildu.

"¿Por qué cuando estaban ustedes había que explorar esa posibilidad y ser generoso, aun existiendo ETA, y ahora que no existe, el gobierno no puede también hacer lo mismo?", planteaba el conducto del espacio. "El PP nunca ha tenido como socio preferente a Bildu, ni le ha llevado a la dirección del estado", defendía Gamarra. "No vamos a colaborar con este planteamiento de blanquear a Bildu en las instituciones", agregaba. "Bildu es un partido que no condena el terrorismo", insistía la política. Ante esto, la portavoz remarcó que, este último año, el PSOE ha producido "el acercamiento de cinco presos condenados por terrorismo. Es lo que está detrás del apoyo, por ejemplo, a los Presupuestos de 2021".

Ante sus declaraciones, el presentador no parecía estar de acuerdo y apuntó que es algo que "también" sucedía con Aznar. "Está insinuando que cuando el PP tuvo responsabilidades de gobierno dio a ETA el mismo protagonismo que el que Bildu tiene con Sánchez. No se lo consiento porque no es cierto", le cortaba la entrevistada, algo indignada por las palabras de Fortes. "Entiendo que ustedes estén en una tarea de blanqueamiento", soltaba entonces la invitada, lo que pareció enfadar al presentador.

Algo descolocado por su acusación, el periodista le preguntó a la política a quién se refería. "¿Yo estoy blanqueando a ETA?", preguntó Fortes, intentando entender las palabras de Gamarra. "Cuando se quiere equiparar dos situaciones totalmente distintas, quiere que las consideremos iguales", apuntaba la política. "No voy a entrar más en eso. Simplemente entienda que no me parece de recibo", zanjaba Fortes, visiblemente cabreado, intentando cortar la conversación para pasar a otro tema.









El presentador continuó con la entrevista para tratar otros temas con Gamarra. No obstante, posteriormente, volvió a recordar este momento: "En la parte de la entrevista hubo un momento de tensión". "Me ha llamado blanqueador de ETA, ¿Lo mantiene?", quiso saber el conductor del espacio, a lo que Gamarra respondió con el silencio.

"Llevo en este oficio 33 años. Empecé con 22, tengo 55 y me han llamado de todo. Esta afirmación de que yo blanqueo ETA es lo más indigno que me han dicho en directo o en diferido", confesaba el periodista, indignado por la acusación de la entrevistada. "Le doy la oportunidad de que reflexiones... Si quiere, al acabar este programa usted retira esas palabras y nos olvidamos. ¿Lo mantiene?", insistía Fortes. "A lo mejor al hacer esa afirmación en relación a ETA, no he estado muy acertada", reconocía ella. "Le agradezco que haya retirado la expresión", reconocía el comunicador, mostrándose muy agradecido.

"Son ya demasiados los ataques y desprecios"

Dado el revuelo causado por este momento, el Consejo de Informativos de TVE ha decidido salir en defensa del presentador y mostrarle su "apoyo" por las "reiteradas faltas de respeto a su integridad profesional y personal". A través de un comunicado, el órgano que representa a los trabajadores de los Servicios Informativos ha reconocido que las palabras de Gamarra fueron un "ataque" a la integridad de Fortes.

"Son ya demasiados los ataques y desprecios a la profesionalidad e independencia de los periodistas de RTVE. Una actitud especialmente grave y preocupante si, además, provienen de representantes públicos de primera línea", comenzaba diciendo el Consejo de Informativos, dejando claro que no es la primera política que reacciona de esta manera ante un presentador de la cadena. "Los políticos, sea cual sea su partido, recurran al insulto y a la descalificación de los periodistas para, probablemente, evitar responder preguntas. Exigimos que este tipo de comportamientos cesen inmediatamente", agregaba.





Mostramos nuestro apoyo a @xabierfortes tras las reiteradas faltas de respeto a su integridad profesional y personal. pic.twitter.com/l4sSEixYa6 — Consejo de Informativos TVE (@CdItve) November 25, 2021









Macarena Olona llamó "machista" a Fortes

No es la primera vez que Fortes tiene que enfrentarse a este tipo de ataques en pleno directo. A principios de mes, Macarena Olona señaló al presentador como "machista" en el momento en el que decidió frenar el enfrentamiento entre al diputada de Vox y una de las colaboradoras.

"Está siendo realmente machista. Elsa no necesita ningún salvavidas, te lo aseguro. Así que un poco más de respeto para las mujeres", soltaba de pronto Olona. "Yo soy el moderador del debate y del programa, y, como moderador, veo que hay tres preguntas y tres contrapreguntas, así que recuerdo que los periodistas preguntan y los políticos, cuando vienen aquí, responden", se justificaba él, muy sorprendido por la reacción de la entrevistada.

"Estás siendo un machista. Si yo fuera una política de izquierdas... lo grave es que esto es lo que te estaría respondiendo", insistía la política de Vox. "Usted considera que es machista, yo considero que soy un periodista que modero y ahora tengo que moderar. ¿Quiere responder?", apuntaba Fortes, intentando evitar cualquier tipo de conflicto con la invitada.

De la misma manera, semanas antes, Iván Espinosa de los Monteros respondió a una pregunta con descalificativos contra el conductor del espacio. De la misma manera que, hace un año, José Luis Corcuera acusó a Fortes de ser un "manipulador" en plena entrevista.