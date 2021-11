Macarena Olona se enfrenta a Xabier Fortes y le deja totalmente descolocado: "Estás siendo machista"

Este jueves, Xabier Fortes recibió a Macarena Olona en 'La noche en 24 horas'.El presentador comenzó a hacer preguntas a la política para analizar la situación actual, haciendo hincapié en la gestión política. Sin embargo, esto terminó siendo un enfrentamiento entre la periodista y colaboradora, Elsa García, y la entrevistada, lo que le salpicó a Fortes al intentar mediar.

Este momento se dio cuando la tertuliana le preguntó si Vox exigiría entrar en el Gobierno en el caso de que el PP necesitase su apoyo en las elecciones generales, refiriéndose al PP como partido de "derecha" y a Vox como "extrema derecha". "¿Vox va a exigir al PP entrar en el Gobierno?", insistía la periodista ante el rechazo de Olona por responder la cuestión. "¿A quién te estás refiriendo como extrema derecha?", repreguntaba la política.

Ione Belarra desvela cómo conoció a Irene Montero: "Tía, me encanta tu bolso" La secretaria general de Podemos ha confesado en una entrevista en La Sexta cómo se conocieron verdaderamente ella e Irene Montero Mabel VelascoMadrid 05 nov 2021 - 15:44

Ante esto, García contestó mencionando a otros partidos europeos similares a Vox. "No vengo con ningún ánimo de polemizar. Creo que es una extraordinaria oportunidad para saber cuál es el motivo por el que me calificas como una política de extrema derecha", insistía la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados. "Yo le he hecho una pregunta, usted no me entrevista a mí", se defendía la periodista.

Consciente de que la discusión no cesaba, el presentador tuvo que intervenir para poner orden en el plató y retomar el ritmo del programa: "Vamos a ver, voy a intervenir. No va a haber cruces. Aquí las reglas son las que hay: los periodistas preguntan, los políticos si son parlamentarios legislan, y responden cuando vienen a una entrevista. Le ha preguntado dos veces, usted puede preguntar, responder o pasar, pero no podemos entrar en este enlace de volver a hacer contrapreguntas y repreguntas cuando ella es la periodista que ha preguntado. Puede contestar o no, pero está suficientemente formulada la pregunta".









"Un poco más de respeto para las mujeres"

"Está siendo realmente machista. Elsa no necesita ningún salvavidas, te lo aseguro. Así que un poco más de respeto para las mujeres", soltaba de pronto Olona. "Yo soy el moderador del debate y del programa, y, como moderador, veo que hay tres preguntas y tres contrapreguntas, así que recuerdo que los periodistas preguntan y los políticos, cuando vienen aquí, responden", se justificaba él, muy sorprendido por la reacción de la entrevistada.

"Estás siendo un machista. Si yo fuera una política de izquierdas... lo grave es que esto es lo que te estaría respondiendo", insistía la política de Vox. "Usted considera que es machista, yo considero que soy un periodista que modero y ahora tengo que moderar. ¿Quiere responder?", apuntaba Fortes, intentando evitar cualquier tipo de conflicto con la invitada.









"Elsa, quieres aprovechar esta oportunidad para explicar a los españoles por qué me calificas como extrema derecha", repetía la política, dejando a un lado su enfrentamiento con el conductor del espacio. "Si no quiere responder a su pregunta está en su derecho, pero nos queda claro que no quiere responder"

"Espero que te lo tomes con total respeto. No te lo estaba diciendo con ningún doble sentido. Espero que te lo tomes con total respeto porque creo que es una extraordinaria oportunidad para que tú y yo pudiéramos tener un intercambio de impresiones", seguía pidiendo Olona. "De verdad, no me interesa. Si no quiere responder a la pregunta, que es su papel. Es usted la entrevistada, no es la periodista", zanjaba la tertuliana. "Yo estoy preparada para responderte por qué estás siendo profundamente injusta e insultante cuando me calificas como una política de extrema derecha", remarcaba la entrevistada. Sin embargo, el presentador se vio obligado a cortar la pregunta y pasar a la siguiente.