Las consecuencias que ha tenido para Pablo Motos anunciar que entrevistará a Ayuso: este martes

Pablo Motos volverá a entrevistar a un político de referencia en nuestro país. En concreto volverá a entrevistar a un político del PP y a un político de Madrid. Si ya triunfase en audiencias el programa de 'El Hormiguero' en el que acudió el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, Motos parece repetir fórmula esta vez con Isabel Díaz Ayuso, en plena guerra contra Génova y el mismo día de la Virgen de la Almudena, festivo en Madrid. Las reacciones al anuncio no se han hecho esperar.

Pablo Motos vive en carne propia las consecuencias de entrevistar a Ayuso

En alguna ocasión, Motos ha contado cómo han sido algunas de sus entrevistas a políticos las que más le han afectado en su vida privada, con espectadores del programa que se lo han llegado a reprochar, como fue el caso de lo que le ocurrió tras entrevistar al líder de Vox, Santiago Abascal. “Yo cruzaba los semáforos con miedo, una vez una mujer me gritó ‘hijo de puta’ y una vez estuve a punto de llegar a las manos con un hombre en un restaurante”, llegó a confesar en una entrevista el propio Pablo Motos.

Lo que es innegable es que estas entrevistas a líderes políticos en 'El Hormiguero' generan mucho interés a nivel de audiencia, llegando a cosechar datos que sin duda hacen que Motos se plantee seguir trayendo a políticos al programa. La situación actual que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid es delicada, dado su enfrentamiento con Pablo Casado y las tiranteces que parecen haber surgido en su relación con Almeida. Es por eso que la entrevista, que será este mismo martes después de 'Antena 3 Noticias', está empezando a provocar reacciones mucho antes de que se produzca.





El programa ha anunciado la participación de Isabel Díaz Ayuso en sus redes sociales y en la misma página web de Antena 3. "El martes recibimos por primera vez en el plató de ‘El Hormiguero 3.0’ a Isabel Díaz Ayuso, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las líderes políticas más importantes del país. Con ella charlaremos de los principales temas de la actualidad y hablaremos de su faceta más personal y desconocida", resumen en la web de la cadena de Atresmedia

Pero ha sido en las redes sociales donde se han podido ver más comentarios de los seguidores del programa. En Instagram, por ejemplo algunos de los seguidores de 'El Hormiguero' escribían pidiendo ir el martes a ver a la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Hola, buenas tardes. Me gustaría ir a ver a Isabel Díaz Ayuso, por favor", escribía un usuario. "Me gustaría ver a Ayuso" o "quiero ir a ver y adorar a Isabel Díaz Ayuso" e incluso había quien tan solo expresaba: "¡¡Marteeees!!".





También en Twitter los seguidores de Ayuso y del programa han dejado algún mensaje mostrando sus ganas de asistir a la grabación:

Quiero dos entradas para el martes 9 quiero ver a mi presi @IdiazAyuso ?? — alberto_rola89 (@albertorl1989) November 7, 2021





La entrevista de Martínez-Almeida en 'El Hormiguero'

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también visitó en martes 'El Hormiguero' para charlar con Pablo Motos en una entrevista diferente a las que está acostumbrado, mostrando su lado más personal y analizando los diversos temas que por aquel entonces ocupaban la actualidad. En este sentido, varios han sido los rostros conocidos de nuestra política a los que se refirió, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el hoy exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.



Han sido varios los temas que se trataron en los más de 50 minutos que Pablo Motos estuvo acompañado por el alcalde de Madrid en el plató de Atresmedia. Algunos tan llamativos como su afición por el Atlético de Madrid, donde narró su auténtica pasión por Futre o tambiéncómo vivió la final de la Champions del año 2014 en Lisboa, cuando el equipo rojiblanco perdió en el descuento su primera Copa de Europa frente al Real Madrid.







Pero uno de los momentos más divertidos de la noche fue cuando llegó el cómico e imitador, Carlos Latre, entrando en el plató de 'El Hormiguero' caracterizado de Martínez-Almeida, haciendo un guiño directo al paso de la borrasca Filomena por Madrid, temporal en el cual el alcalde de la capital de España fue protagonista por haber estado pisando la calle en los días más duros.

En clave política, José Luis Martínez-Almeida se enfrentó a las preguntas de Trancas y Barrancas, donde sacó a colación el nombre del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. En este sentido, las reconocidas hormigas del programa le preguntaron si aceptaría el cargo de presidente del Gobierno en caso de que Pablo Iglesias tuviera que seguir siendo vicepresidente. La respuesta fue entonces contundente y con mensaje indirecto a Pedro Sánchez.

"Me iría de presidente del Atlético de Madrid entonces. Es que el presidente del Gobierno de España debe poder dormir. Y claro, si con Pablo Iglesias no se puede dormir no vas a rendir igual. A los españoles hay que darles el 100%", respondió Martínez-Almeida haciendo una alusión directa a las palabras que Sánchez comentó hace unos años sobre su negativa a pactar con Unidas Podemos. Será este martes el turno de su compañera Isabel Díaz Ayuso.

El recuerdo de Almeida sobre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en ‘El Hormiguero’ pic.twitter.com/GF025bKLK5 — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) March 3, 2021