Las consecuencias que ha tenido para la hija de Carlos Sobera trabajar con su padre en 'El Precio Justo'

Arianna Aragón, la 'hija' de Carlos Sobera y azafata del 'Precio Justo' debutó en la pequeña pantalla gracias al marido de su madre y en Telecinco. Su trabajo está siendo valorado de un modo muy positivo por los seguidores del clásico formato. Es tal el revuelo que está originando Arianna, que su número de seguidores en redes sociales se ha visto incrementado progresivamente. De los menos de 2.500 followers que tenía en Instagram, ha pasado a los más de 11.000 fans en esta red social.









Un destacado aumento en los seguidores que demuestra el interés que tienen los espectadores en el papel que juega Arianna en 'El Precio Justo'.

Lo llamativo es que, desde que trabaja en televisión, ha decidido mantenerse al margen de las redes sociales y no ha publicado absolutamente nada. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para sus fans ya que se ha creado una cuenta en honor a esta estudiante de Derecho e Interpretación y azafata del programa.

El perfil en cuestión se define como una "Página de apoyo oficial a Arianna Aragón y a todos los proyectos que haga". Una cuenta que pretende impulsar la carrera de la hijastra de Carlos Sobera.









A pesar de que el presentador vasco no es padre biológico de Arianna (su progenitor es Rody Aragón) ambos tienen una complicidad que traspasa la pequeña pantalla. El propio Sobera lo explicaba así en 'Mi Casa es la Tuya', con Bertín Osborne.

"Arianna tenía cinco años cuando empezamos a salir Patricia y yo, así que no es que sea como mi hija, es que es mi hija", aseguraba.

En otro medio también alababa su forma de actuar y ser: "me siento muy orgulloso de ella. Es disciplinada, observadora y muy trabajadora. No sólo bien dispuesta, sino además atrevista. Supo soltarse, ser ella misma y hacerlo muy bien. Para mí es importante estar junto a ella en su debut, pero no por ayudarle sino por disfrutar el momento".

Este trabajo que realiza Arianna en 'El Precio Justo' ya está siendo apreciado por la audiencia. Incremento en el número de seguidores a través de sus redes sociales y club de fans cuando apenas lleva el programa en emisión escasos meses.

La primera anécdota que protagonizaron Arianna y Sobera en el primer programa de 'El Precio Justo'

Arianna se encarga de presentar los productos a los que los concursantes deben poner precio para ganar. El ser familia ha permitido al comunicador y a la azafata hacerse bromas que han aportado naturalidad al espacio, lo que ha gustado al público. En esta primera entrega, la joven se encontraba presentando unos cascos antirruido cuando Sobera bromeó con su pareja. "Ari, que tiene novio, se pone estos auriculares para no escucharle cuando están juntos, ¿verdad, Ari?", le preguntaba el presentador a la azafata con una sonrisa.

Sin embargo, su sorpresa enmudeció al presentador. "La verdad es que me los pongo para no escucharte cantar a ti", contestó ella, dejando muy sorprendido a su padrastro.

Esta respuesta llamó mucha la atención, ya que al ser su debut en la pequeña pantalla no se esperaba que contraatacase al presentador