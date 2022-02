Las consecuencias que ha tenido para 'Cuéntame' y TVE la invasión rusa de Ucrania

Este miércoles, la familia Alcántara no acompañará a la audiencia en la pequeña pantalla española. El perfil oficial de 'Cuéntame cómo pasó' en Facebook, ha publicado un comunicado en el que trasladan el siguiente mensaje: "Se cancela la emisión del capítulo de hoy por la situación internacional extraordinaria que estamos viviendo. Desde aquí queremos enviar todo nuestro cariño a los compañeros desplazados que están trabajando para informarnos, desde primera línea, de todo lo que está ocurriendo".

La publicación ya supera los 300 'me gusta', 70 comentarios, y ha sido compartida en más de 20 ocasiones. Entre los mensajes, destaca el apoyo unánime a la decisión de RTVE. "Un gran gesto, lo veo muy bien", "es muy bella la serie, pero la situación internacional es terrible y digna de analizar", "gracias por avisar" o "me parece perfecto", son algunas de las muchas opiniones a favor de esta decisión.









Televisión Española ha empezado su programación especial esta mañana, alrededor de las 06:00 horas, que ha continuado en 'La Hora de la 1' y el especial informativo presentado por Ana Blanco. Además, esta noche, desde las 22:30h habrá una edición especial de 'La noche en 24 horas' en La 1 y Canal 24 Horas, con Xabier Fortes. De ahí que hayan tenido que suspender la emisión de 'Cuéntame cómo pasó'. La intención no es otra que narrar el minuto a minuto de cómo va evolucionando esta situación, en una jornada en la que Rusia ha anunciado que no habrán (por el momento) más operaciones militares en Ucrania.

"Todas las tareas planteadas a las tropas de las Fuerzas Armadas de Rusia en el marco del primer día se han cumplido con éxito", ha asegurado el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia en una rueda de prensa, según informa la agencia Sputnik.





Konashenkov ha detallado que el Ejército ruso ha logrado derribar cuatro cazas de combate, un helicóptero y cuatro aviones no tripulados pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo, ha señalado que 83 infraestructuras terrestres han sido destruidas o inhabilitadas.

En ese sentido, el portavoz de Defensa ha destacado que las fuerzas de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk han logrado romper, gracias al apoyo ruso, el perímetro marcado por las tropas ucranianas y "han avanzado entre seis y ocho kilómetros".

Estos son algunos de los países que apoyan a Putin tras la invasión de Ucrania

En relación con esa suspensión de 'Cuéntame cómo pasó', propiciada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, cabe recordar qué países apoyan a Putin tras invadir Ucrania.

El principal apoyo para Rusia es la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC). Es una alianza que se creó tras el fin de la URSS con el fin de luchar contra el terrorismo y el crimen organizado, es decir, sería el equivalente a la OTAN para Rusia. A esta organización pertenecen también Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán.

La situación de China es muy diferente a la de estos países. Xi Jinping no depende de Rusia, pero si tiene muchos intereses político-económicos en el país y, también, en este conflicto en particular. Desde Pekín no consideran una "invasión" la ofensiva militar. La postura de China ha sido la de defender una postura diplomática, pero es consciente que de la respuesta de Occidente depende la línea a seguir en el futuro del país.

