Confusión en Al Rojo Vivo: se corta la emisión de La Sexta y cuelan una de las series más míticas de Antena 3

Este lunes, 'Al Rojo Vivo' ha revolucionado las redes sociales. Esto se debe a que la emisión ha sido cortada sin previo aviso y, en su lugar, la cadena ha sorprendido a los espectadores con la emisión de una de las series más famosas de Antena 3, que nada tenía que ver con lo que Antonio García Ferreras estaba contando.

Cuando el conductor del espacio de La Sexta se encontraba informando de la comparecencia de Pedro Sánchez sobre los indultos a los líderes del procés, se ha colado una escena de 'Aquí no hay quien viva' de manera inesperada. Esto ha dejado a la audiencia totalmente sorprendida y descolocada.

Lo más llamativo de esto es que el corte no ha sido breve, sino que la escena de la mítica comedia de Atresmedia se ha alargado durante 10 minutos. Cuando se ha recuperado la señal, el programa presentado por Ferreras se encontraba en la pausa publicitaria. Posteriormente, Ferreras ha vuelto a pantalla y no ha comentado nada respecto al incidente, lo que indica que, seguramente, no se ha dado cuenta.

Nadie entendía lo que estaba pasando, por lo que, rápidamente, Twitter se ha llenado de teorías y especulaciones. Incluso algunos han señalado que creían que la cadena estaba siendo "hackeada". Sin embargo, lo más normal es que se haya provocado un cruce de señales. Tras varios minutos, se ha confirmado que esto es lo que ha sucedido y que se trata de un error por parte de Movistar+.

La sexta no pone “Al Rojo vivo” sino “La que se avecina” pic.twitter.com/UuRXXH5FRg — Casa de Asterion (@casasterion) June 21, 2021

Que ha pasado en La Sexta???? Se ha cortado y emiten Aquí no hay quién viva ? pic.twitter.com/spYBqHamdm — Atram.jpg (@AHmeire) June 21, 2021

Que alguien me explique por que cojones se cortó la emisión de la sexta y pusieron de repente aquí no hay quien viva???????? — Javier (@javiiguezz) June 21, 2021

@_anapastor_ Ana acaba de desparecer la señal de la sexta en Movistar. Ahora se ve A3series. — Las cosas claras (@puesotracosa) June 21, 2021

Han cambiado a La Sexta por A3series por lo menos en mi ciudad . ¿ Ha pasado lo mismo en otros lugares ? . — esteban diez diez (@estebandiezdiez) June 21, 2021

"¿Están boicoteando a La Sexta para que no se pueda ver ?", "Han hackeado la Sexta", "Ana Pastor, acaba de desparecer la señal de la sexta en Movistar. Ahora se ve A3series"o "Que alguien me explique por que cojones se cortó la emisión de la sexta y pusieron de repente aquí no hay quien viva", se quejaban.









El motivo del incidente

Según han afirmado fuentes de Atresmedia consultadas por 'Vertele', este incidente ha sido provocado por un pequeño error de la plataforma de pago, el que se ha solucionado lo más rápido posible y que "no ha afectado a su señal original ofrecida en la TDT y en otros operadores".

Esto quiere decir que, los espectadores que seguían La Sexta desde la TDT u otras plataformas de pago, no han perdido la conexión en ningún momento. No obstante, los que estaban viendo a Ferreras a través de Movistar+, se han perdido el programa durante unos minutos. Incluso algunos han contactado con la empresa por Twitter para poder solucionar el problema.

"Desenchufa el desco de la corriente eléctrica y vuelve a conectar y comprueba si ya funciona correctamente" o "¿Te ocurre a través del desco o en Movistar + en Dispositivos? ¿has probado a reiniciar router y desco? Coméntanos con más detalle y envíanos por privado tus datos (DNI, nº de línea y un móvil de contacto)", contestaban los trabajadores de la empresa sin ser conscientes de que el problema provenía de su plataforma.

Hola. Soy, Jaime. Desenchufa el desco de la corriente eléctrica y vuelve a conectar y comprueba si ya funciona correctamente. Saludos. — Movistar España (@movistar_es) June 21, 2021

Hola. Soy Angel. ¿Te ocurre a través del desco o en Movistar + en Dispositivos? ¿has probado a reiniciar router y desco? Coméntanos con más detalle y envíanos por privado tus datos (DNI, nº de línea y un móvil de contacto) Disculpa las molestias. Saludos. https://t.co/S2gXR3xmow — Movistar España (@movistar_es) June 21, 2021