Las condiciones que puso Greta Thunberg para entrar en laSexta: lo cuenta el mismo Gonzo

Este jueves, Dani Mateo recibió a Gonzo en el plató de 'Zapeando' para hablar de la nueva entrega de 'Salvados'. Este domingo, el programa presentado por Gonzo emitirá, a las 21:25 horas, una entrevista exclusiva con Greta Thunberg, siendo las primeras declaraciones que da la activista en la televisión española. La joven sueca se dio a conocer en 2018 por iniciar una huelga escolar para presionar al Gobierno de su país a luchar contra el cambio climático. Ahora, tras años quieriéndose a apartar del foco mediático, se ha pronunciado en laSexta.

Tal y como ha explicado el periodista en el programa presentador por Mateo, llevaban más de dos años detrás de la entrevista de Thunberg, pero la pandemia por coronavirus la paralizó cuando estuvieron a punto de conseguirla. Finalmente, lo han logrado este año al coincidir con la cumbre climática de la ONU.

Asimismo, el presentador de 'Salvados' ha revelado las condiciones que pidió la joven para ser entrevistada: "Nos pidió muy pocas cosas, sólo dos condiciones: no tener un intérprete ni nadie que hiciera la traducción simultáneamente, la entrevista se hace en inglés. Y que fuese en una casa que estuviera cerca de la suya; no quería estar en un sitio público y llegó en bicicleta ella sola, con nadie de su familia", contaba, haciendo hincapié en la madurez de la joven de 18 años y despejando los rumores de que es un productor de sus padres.

Según ha explicado Gonzo, la grabación se hizo en Suecia y duró solo dos días, ya que fue una entrevista muy fluida en la que no hubo que dar apenas parones ni cortes por preguntas que ella no quisiera responder. De esta manera, el periodista ha asegurado que se llevó una muy buena impresión de la activista y que no es tal y como se muestra en los medios, nada de una joven "enfadada y que sólo sabe fruncir el ceño".









"Muy tímida y nos miró a todos a la cara"

"Es una tía bastante sonriente y tiene un sentido del humor que me sorprendió. Es una sueca que dice que le aburre más Ikea que una tarde con políticos", desvelaba el presentador. Además, el periodista ha descubierto el motivo que le llevó a Thunberg a manifestar tal preocupación por el cambio climático.

"La conciencia la pilla en el colegio porque les ponían documentales sobre el cambio climático y hubo dos de ellos que le impactaron mogollón; de hecho, pasó una etapa de depresión a raíz de lo que vio", contaba tras señalar que, según ella, el asperger que padece es un "superpoder" para ella y "le ayuda a centrarse y a olvidarse de todo lo demás".

"Muy tímida y nos miró a todos a la cara, uno por uno, y cuando nos tuvo ubicados se dio una vuelta por el saloncito y dijo: 'está muy bien, es muy grande, me gusta'", narraba Gonzo su primer encuentro con la joven, en el momento en el que entró en la casa que el equipo del programa había elegido para grabar la entrevista. "Ahí es cuando te das cuenta de que se enfrenta a las situaciones de otra forma, y la primera es ser reflexiva ubicándose dónde está", aclaraba.