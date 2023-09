El concurso de aventuras “El conquistador” llega a TVE el próximo lunes

Tras 19 temporadas de éxito consecutivo en el País Vasco, donde es un auténtico fenómeno social con enorme repercusión entre los jóvenes, el concurso de aventuras El conquistador da ahora el salto a las noches de TVE con una doble emisión comenzando este próximo lunes y martes.

Si algo tiene este programa, es la dureza y lo extremo que es. Los espectadores van a poder ver cómo los concursantes van a llegar a unos límites que no sabían ni que tenían, ha avanzado Raquel Sánchez Silva, quien conducirá el programa junto a Julian Iantzi, presentador del programa originario en la televisión vasca ETB desde 2005.

En aproximadamente poco más de un mes, un equipo de 250 personas ha grabado el programa en los agrestes parajes del Parque Nacional de los Haitises (República Dominicana), un escenario enmarcado en la Bahía de Samaná, y en el que 33 aventureros capitaneados por los deportistas Joana Pastrana, Patxi Salinas y Cesc Escolà tendrán que superar las distintas pruebas para llegar a la final.

Divididos en tres equipos, chicas, chicos y mixto, los participantes tendrán que mezclar astucia, afán de superación y deportividad para enfrenarse a retos tan arduos como originales, para no irse eliminado y hacerse con los 100.000 euros del premio.

En este sentido, Sánchez Silva ha afirmado que ha visto hacer cosas imposibles a concursantes con tal de remontar una prueba. La gente cuando esté en sus casas viendo el programa no se va a creer que lo que está viendo es verdad, pero es todo verdad. Se graba las 24 horas y se muestra todo. El programa es muy muy real, decía con rotundidad Iantzi.

Por su parte, los tres capitanes coincidían que una de las pruebas más duras que les resultó de hacer fue la del cerdo. Llegas a pensar que si no comes, no pasa nada, se te quitaba el hambre. Tragabas medio litro de sangre y medio litro de baba de los compañeros", rememoraba.

Y es que la mecánica de la prueba consiste en que un concursante debe desgarrar carne de un cerdo crudo, pasar ese trozo a un compañero de boca a boca y así formar una cadena humana hasta que el pedazo cae en un balde. Al final, el equipo que más cerdo acumula en su cubo, gana.

Salinas, además añadía para explicar aún más la dureza del concurso, que si una vez que acabas la prueba llegas al campamento infernal (lugar al que acude el equipo perdedor de cada prueba) sin ver nada, acabas metido en el barro, y una vez que llegas a la zona de dormir no sabes ni dónde tumbarte, te vale con que no haya ramas que se claven en la espalda.

La primera edición nacional de El conquistador incorpora un programa debate semanal que analizará lo sucedido en la emisión anterior del concurso y que estará conducido por Paula Vázquez y Marc Calderó.