El comentario de Margarita del Val sobre AstraZeneca que consigue el aplauso de Risto Mejide: "Es lo mejor"

La viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),Margarita del Val, ha sido entrevistada este miércoles por el presentador Risto Mejide para comentar la situación epidemiológica que vive el país, donde los contagios en las últimas 24 horas han conseguido frenar el descenso de la incidencia acumulada que venía experimentando nuestro país en las últimas semanas.

Del Val, una de las voces más reconocibles de la pandemia, también se ha hecho eco de las decisiones que España y otros países miembros están tomando alrededor de la vacuna de AstraZeneca, que en las últimas semanas han provocado la aparición de algunos trombos en algunas personas a las que se les ha inyectado la vacuna.

La polémica de la vacuna de AstraZeneca

Un imprevisto que ha provocado que el Plan de la vacunación se esté retrasando, aunque este jueves la Agencia Europea del Medicamento (EMA) tiene previsto reunirse para valorar si se debe seguir o no con su vacunación. En este sentido, el Ministerio de Sanidad de Carolina Darias ha dicho que nuestro país está a "expensas" de la decisión que toma este organismo, aunque ha insistido en que "hay una relación temporal, pero no causal" de lo que ha sucedido.

Darias, tras el Consejo Interterritorial de Salud que ha mantenido con las comunidades, ha resaltado que el sistema de farmacovigilancia funciona y que precisamente esto ha provocado que hayan saltado las alarmas y que han llevado a varios países a suspender temporalmente la vacunación hasta que se analicen estos "subtipos de eventos trombóticos". España lo ha hecho al menos durante los próximos 15 días.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado este miércoles continuar las vacunaciones con dosis de AstraZeneca, algo que podría indicar la dirección en la que puede apuntar la EMA. La OMS entiende que las ventajas de esta inmunización por ahora son mayores que los riesgos, pero deja la última decisión en las comunidades.

El comentario que ha generado el aplauso de Risto Mejide

Durante la entrevista, este ha sido uno de los asuntos en los que Risto se ha querido centrar, para conocer de cerca cuál es la opinión de una de las grandes virólogas que tiene nuestro país. Pero no ha sido el único. Uno de los grandes asuntos que se ha 'colado' durante la intervención de la epidemióloga ha sido la compra de remdesivir, un medicamento para tratar el Covid, por parte del Gobierno de España, un gasto que ha conllevado un gasto de 25 millones de euros.

Sobre este asunto es precisamente sobre lo que le han preguntado a del Val, y ella, contra todo pronóstico, ha reconocido que no sabía. “La verdad es que no sé exactamente cuál es la actualidad de qué tal funciona. Siempre se ha dicho que funciona en un rango muy estrecho de síntomas, no funciona ni cuando se tienen menos ni cuando se tienen más”, ha dicho.

Un gesto que ha provocado el aplauso de Risto Mejide hacia la epidemióloga en pleno directo. "Yo lo agradezco. Y viniendo de un experto. Si hablas con un ignorante no, pero si hablas con alguien que sabe tanto como Margarita del Val y dice ‘mira, esta pregunta no la sé’, además de que gana más credibilidad de la que ya tiene es que, en fin, a mí me sorprende”, ha dicho.

