Un colaborador de 'Zapeando' vive un tenso episodio al intentar huir de Ucrania en plena guerra: "Es atroz"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. Al igual que los divertidos momentos que suelen regalar a los espectadores. Es por esto por lo que los colaboradores destacar por su sentido del humor. Por este motivo, los seguidores del programa se han mostrado muy sorprendidos al ver cómo uno de los tertulianos se enfrentaba a una complicada situación.

Santi Alverú se encontraba de viaje en Ucrania viendo a unos amigos y justo ha coincidido con el día en el que Vladimir Putin declaró la guerra a los ucranianos. El humorista llegó a Kiev el pasado 23 de febrero, por lo que se vio obligado a interrumpir su viaje antes de tiempo, dado que tan solo unas horas después llegaron al territorio las tropas rusas.

"Estoy volviendo en autobús hacia Praga. Estoy bien, espero llegar pronto y dejar que empiece el roast", comenzaba contando el cómico desde su cuenta oficial de Twitter. Unas horas después, logro alejarse, pero no salir de la zona afectada. "Estoy en Rivne (ciudad del noroeste de Ucrania), seguimos de camino. He llamado a emergencias consulares y me han dicho que this is the correct choice", contaba.

Estoy en Rivne, seguimos de camino. He llamado a emergencias consulares y me han dicho que this is the correct choice. — Santi Alverú (@santialveru) February 24, 2022

Acabo de enterarme de que los ucranianos varones de más de 18 y menos de 60 no pueden pasar la frontera porque tienen que estar disponibles para formar parte del ejército. El infierno. — Santi Alverú (@santialveru) February 25, 2022

Entre tanto, Alverú aprovechaba para compartir llamativas imágenes en las que se podía ver cómo se encontraban las calles de Kiev con largos atascos y la gente alterada al intentar huir de forma masiva. Cuando lograba salir de la capital, el cómico mostraba un vídeo en el que se veía una avión militar sobrevolando a pocos metros el autobús en el que él se encontraba.

"Estoy a salvo"



"Estoy en la frontera con Polonia. El atasco es atroz. A esperar. He parado en una estación de autobuses, y a toda prisa, me ha pillado una botella de agua. Era con gas. LAS DESGRACIAS NO CESAN", contaba el pasado viernes, intentando tomarse con humor este complicado suceso. Sin embargo, después de horas sin parar, lograba cruzar la frontera. "Amigos. Por fin. Ya estoy fuera de Ucrania, en Polonia. Acabo de pasar la frontera. Tres tuits serios de resumen y amor", contaba.

"Estoy a salvo gracias a una chica que me dejó su móvil para comprar un billete, al conductor de autobús que nos llevó hasta la frontera, a dos parejas que me llevaron en coche a la estación. Gracias a la generosidad de la gente de Ucrania, que está sufriendo un infierno", comenzaba declarando, haciendo referencia a cómo había logrado salir.

"Siento muchísimo si alguien se ha preocupado (yo estaba acojonado, pero ponía tuits y stories de coña para relajar). Siento de verdad haber supuesto una preocupación para cualquiera. Gracias por vuestros mensajes. Acabo de cumplir 30. Llego mañana a Madrid y lo celebramos. Pueden empezar los memes y el roast que merezco", zanjaba, intentando aportar un toque de humor a pesar de reconocer que había pasado mucho miedo.

Amigos. Por fin. Ya estoy fuera de Ucrania, en Polonia. Acabo de pasar la frontera. Tres tuits serios de resumen y amor: — Santi Alverú (@santialveru) February 25, 2022

2- Siento muchísimo si alguien se ha preocupado (yo estaba acojonado, pero ponía tuits y stories de coña para relajar). Siento de verdad haber supuesto una preocupación para cualquiera. Gracias por vuestros mensajes. Acabo de cumplir 30. Llego mañana a Madrid y lo celebramos. — Santi Alverú (@santialveru) February 25, 2022