Un colaborador de Mónica López señala una entrevista en 'El Hormiguero' como origen de la bronca Iglesias-Vox

Este viernes, La Sexta ha comunicado su decisión de cancelar su debate previsto para el próximo 26 de abril tras evaluar los acontecimientos sucedidos este viernes en la campaña electoral madrileña y tras conocer la negativa de varios candidatos a mantener nuevos debates.

Tanto Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos, como Íñigo Errejón, líder de Más País, han anunciado que no tiene sentido participar en más debates de cara a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo en Madrid después de lo ocurrido esa mañana entre el candidato de Unidas Podemos y Rocío Monasterio.

Pablo Iglesias ha abandonado el plató de la SER porque Vox insistía en cuestionar la veracidad de las amenazas de muerte al exvicepresidente. "Esto es muy grave. La tolerancia e impunidad que ha habido con este tipo de amenazas han hecho que vayan a más", ha comenzado el candidato de Unidas Podemos en el primer turno de palabra.

Rocío Monasterio, de Vox, sentada a su izquierda, le ha dado la réplica: "Nosotros condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que Iglesias hubiera condenado la violencia que sufrimos en Vallecas". "Si usted es tan valiente, levántese y lárguese", añadió. A lo que el candidato de Unidas Podemos ha respondido: "Creo que estáis cometiendo un error blanqueando que estén defendiendo cosas en contra de la democracia. Nosotros no vamos a debatir con la ultraderecha", ha afirmado, para coger su mascarilla, levantarse y abandonar el set.

La moderadora ha intentado que se Iglesias se quedara y mientras mantenía a Iglesias agarrado del brazo, reprendía a Monasterio su actitud, alegando que "esto no es un espectáculo, es un debate electoral entre demócratas". "Quiero que usted responda a la provocación de la ultraderecha. Le voy a pedir que no se vaya muy lejos", le rogaba la periodista al candidato de Unidas Podemos, mientras este, finalmente, salía del plató.

Sin embargo, la candidata de Vox no se ha quedado ahí y ha continuado con sus ataques. "Venga, me alegro, fuera del plató que es donde tienes que estar, y fuera de la política", ha espetado. "Estamos mejor ahora... Ha salido huyendo, igual que ha salido del Gobierno huyendo", ha farfullado, acusando además a Barceló de ser una "activista" y "agarrándole de la manita" a Iglesias.





La reacción de los espectadores

Por su parte, Iglesias ha acudido a comisaría para presentar la denuncia por esa carta amenazante con cuatro balas y a su salida ha dicho: "Los demócratas no podemos blanquear a la ultraderecha... Se acabaron los debates con la ultraderecha. Los demócratas no podemos legitimar a la ultraderecha". "Se ha normalizado y se ha blanqueado a la ultraderecha. He presentado una denuncia y espero que haya una respuesta judicial, pero también tiene que haber una respuesta de la ciudadanía", ha agregado el de Unidas Podemos.

Ante lo sucedido, el resto de candidatos se han puesto del lado de Iglesias. Por un lado, Errejón ha opinado que "no hay condiciones para debatir así. No más shows regalados a la extrema derecha. Este ha sido el último. A barrerlos en las urnas". De la misma manera, tanto Mónica García como Gabilondo decidieron abandonar el debate tras lo sucedido con Monasterio.

Además de los políticos afectados por la bronca entre Iglesias y Monasterio, muchos espectadores han manifestado su indignación con Vox a través de sus redes sociales. Uno de los comentarios que más ha llamado la atención es el de Miguel Campos, colaborador de 'La Hora de La 1' que presenta el espacio 'La Hora con punta'. El comunicador ha publicado una fotografía de cuando Santiago Abascal fue entrevistado por primera vez en 'El Hormiguero' de cara a las elecciones generales con el siguiente comentario: "How it started".









How it started pic.twitter.com/Pfd8iYRQss — Miguel Campos (@mcamposgalan) April 23, 2021





De esta manera, el compañero de Mónica López en TVE relaciona el suceso ocurrido esta mañana en la SER, entre Iglesias y Monasterio, con la visita de Abascal en el espacio de Antena 3. Cuando Pablo Motos anunció que entrevistaría al líder de Vox fue muy criticado y el espacio de las hormigas fue acusado de "blanquear la ultraderecha". Sin embargo, el presentador aseguró que debía dar voz a todas las fuerzas políticas, fueran de la ideología que fueran.

Con su tuit, Campos ha dejado caer que el mencionado "blanqueamiento" de Vox comenzó por culpa de 'El Hormiguero'al concederle su primera entrevista en un espacio de entretenimiento del prime time. De esta manera, el colaborador de La 1 se ha mostrado en contra del comportamiento de Monasterio de esta mañana y ha dado la razón a Iglesias sobre que algunos medios están ayudando a "blanquear que Vox esté defendiendo cosas en contra de la democracia".