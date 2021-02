Un colaborador de 'La Hora de La 1' se mete con Mónica López por su estilismo: "¿Perdona?"

Este viernes, después de informar de las últimas novedades políticas, de las elecciones catalanes y de las últimas noticias sobre la pandemia, 'La Hora de La 1' ha dado paso a la sección presentada por Nacho García y Miguel Campos: 'La Hora con punta'.

Los colaboradores han entrado con su característico entusiasmo para comenzar con su sección, en la que suelen dar noticias con un toque de humor para también hacer reír a los espectadores tras ser informados de todo lo que está pasando actualmente en el mundo: pandemia, decisiones políticas...

"¡Qué es viernes!", ha exclamado Mónica López nada más recibirles en el plató. "Antes de que empiece el programa, los viernes, entró gritando que es viernes y ahora ya me lo piden. Ahora, cuando no lo grito, me dice: 'oye, que no has dicho que hoy es viernes'", ha explicado. "Es que no es viernes hasta que no grita Mónica", ha corroborado Nacho García.

"Puede ser que te pongas camisas de viernes", le ha comenzado diciendo el colaborador, señalando a la blusa de la colaboradora, muy colorida y llamativa. "Es que había un mail, ¿no? El mail de la semana pasada, el de la camisa de viernes", se ha cuestionado López ante la pregunta de su compañero.

"Esta camisa es la más seria que tengo", ha comentado Miguel Campos ante la confirmación de la conductora del espacio. "Yo me he puesto un croma para que luego me pongan lo que quieran", ha dicho García por su parte. "A mi tu camisa me encanta. Dile a tus chiquillos que les ha quedado fantástica", ha dicho Campos, refiriéndose a López y despreciando su camisa en forma de broma.

Ante su comentario, la presentadora del espacio de La 1 se ha quedado atónita sin saber qué decir hasta que ha retomado la palabra: "¿Perdona?", le ha contestado, fingiendo que estaba ofendida. "Es monísima", le ha replicado la presentadora al colaborador, encantada con su 'camisa de viernes'.

Dejando al debate sobre su ropa a un lado, los colaboradores han continuado con su sección. "Un tutorial de YouTube ayuda a un joven a sobrevivir al ataque de un cocodrilo", ha comenzado diciendo Campos. "Según declaraciones de la víctima, el tutorial decía que para librarse del cocodrilo había que sacarle los ojos. Que si lo piensas, te sirve para cualquier animal... ¿Cuántos vídeos de YouTube tienes que ver para llegar al tutorial de arrancar ojos de cocodrilo?", añadió.

"Como me meta yo con vuestra ropa..."

"La víctima declaró, horas después, prefiero mil veces el ataque de un cocodrilo que la camisa de Mónica de hoy... ¿Qué? Esto ha debido de ser una errata, compañeros", declaró, metiendo disimuladamente otro insulto para la ropa de la presentadora.

"Mira, vamos a hacer una encuesta. Es bonita ¿no? Es que de verdad...", le ha contestado López, defendiendo su estilismo, aunque estaban empezando a hacerla dudar. "Es colorista, es necesaria", le ha animado García. "Me lo dice este que viene con esa camisa...", le ha contraatacado López a Campos.

"Voy a decir la verdad. A mi se me ha dicho desde dirección: 'métete con la camisa de Mónica'. Sigo ordenes, no ha sido culpa mía", ha reconocido el colaborador, echando la culpa al equipo del programa. "Si la hubiese hecho Miró habría costado una pasta", ha comentado otro colaborador. "Es un poco Miró, sí", ha corroborado Campos.

"Insisto, como me meta yo con vuestra ropa... Ósea, a ver", ha amenazado la conductora del espacio de TVE, en tono de broma. Ante tantos comentarios por parte de sus compañeros, García ha decidido salir en defensa de López. "Este señor se fue de viaje tres semanas con 3 calzoncillos", aseguró, refiriéndose a Campos, lo que dijo para frenar las burlas hacia su camisa. Mientras tanto, Campos lo reconoció abiertamente.