'El Cigala': detenciones, accidentes surrealistas y sus polémicas bromas a Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Diego 'El Cigala' siempre ha sido uno de los artistas más polémicos de nuestro país, lo que siempre demostraba en las entrevistas que protagonizaba en los platós de televisión. Tanto que, este miércoles, fue detenido por la Policía Nacional en un hotel de Madrid por un presunto delito de violencia de género, ocurrido en Jerez de la Frontera (Cádiz) y se le imputan presuntos malos tratos.

Sin embargo, no es la primera vez que al cantaor flamenco le pasa algo similar, ya que no ha dejado de protagonizar llamativos y conflictivos momentos durante sus dos décadas de trayectoria.

En 2014, tras ser detenido por la Policía, fue condenado por el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid por amenazar a una azafata a la que tuvo que pagar 20 días de multa a razón de seis euros diarios, sumando un total de 245 euros por los días que estuvo incapacitada para trabajar por culpa del artista. Asimismo, el cantante también tuvo que hacer frente a una indemnización de de 1.200 euros por las secuelas sufridas y 2.520 euros por los gastos médicos.

Aunque este caso se cerró hace siete años, los hechos se produjeron el 29 de marzo de 2003 durante un vuelo de Air Europa con destino a Tenerife. Fue entonces cuando, estando ya en su asiento, le pidió a la azafata que le guardara un traje que llevaba en una bolsa de mano. Ante su petición, la trabadora se lo negó y justificó que en el avión no había armarios.

Ante su negativa, el artista le indicó que lo guardase entonces en el compartimento situado sobre su asiento. El no obedecerle provocó que Diego Ramón Jiménez Salazar estallase y "en un tono tremendamente exaltado y agresivo", comenzase a insultar a la azafata: "Eres una guarra, tu cara no me gusta nada, te voy a sacar del avión con las piernas por delante, te vas a acordar de mí, me cago en ti y en los de tu raza".









Esta polémica sucedió hace varios años pero, el pasado 6 de mayo, el cantante volvió a ocupar las portadas de los medios de comunicación. El Cigala sufrió un accidente de tráfico en República Dominicana. El que se produjo cuando su coche colisionó con un carro fúnebre. A pesar del impacto del momento, todo quedó en un susto y se encuentran bien.

Sus llamativos momentos en 'El Hormiguero'

Dejando a un lado sus problemas con la justicia, el cantaor también ha acaparado la televisión con algunas de las entrevistas en las que ha participado, concretamente en las de 'El Hormiguero'. Tan llamativa era su actitud y forma de responder que muchos espectadores hizieron comentarios sobre su estado y pusieron en duda su sobriedad.

En 2010, protagonizó un divertido momento cuando se le salió un moco de la nariz en pleno directo mientras cantaba junto a Pablo Motos con la voz aguda fruto de un globo de helio. De igual manera, en 2014, creó una icónica muletilla de la televisión. "¿Lo harás? ¡Atrássssss!", decía el invitado de Pablo Motos en repetidas ocasiones. De igual manera, no dejó de repetir "atrás" mientras movía un pañuelo de papel, no dejaba de moverse y de hacer aspavientos. Ante esta situación, el presentador tuvo que pedirle que se mantuviese quieto porque "las cámaras le buscaban".

Algo similar sucedió en 2017. Durante otras de sus visitas a las hormigas, el cantaor se inventó "el cortarrollos". Según explicó el propio artista, consistía en quedarse totalmente inmóvil y con la mirada fija en la cámara, sin articular palabra. El Cigala no dejó de hacer esto durante todo el programa. La entrevista transcurría y, en cualquier momento, se inmovilizaba.