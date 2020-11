Un científico clave en la rectificación de Sanidad habla sin cortarse: "Un error de 110 años"

Un informe español concluye que el SARS-Cov-2 se transmite por la vía de aerosoles. Algo que no se daba totalmente por hecho hasta ahoraUno de los investigadores que ha formado parte del estudio es José Luis Jiménez, catedrático y experto en química física de aerosoles atmosféricos de la Universidad de Colorado (EEUU).

El experto ha valorado en 'Al Rojo Vivo' esta conclusión que resulta esclarecedora para combatir el virus y también para frenar su propagación.

“En el informe he participado yo con otros 10 científicos y los aerosoles son importantes", ha asegurado. Además, daba una serie de consejos para poder ser responsables y frenar la incidencia del virus. "No hablar cerca de alguien con mascarillas, hacer las cosas al aire libre y cuando vayas a interiores limitar el tiempo y el número de gente y ventilar los sitios. Y si no se puede ventilar, filtrar”.

Por tanto, quedarse en casa es seguro pero siguiendo las recomendaciones sanitarias. Hay un comentario que el experto dice en un momento dado de la entrevista y que llama la atención. "Esta pandemia ha destapado el pastel y ha pillado a los epidemiólogos. Un error de más de 110 años, las enfermedades se transmiten por el aire", ha firmado Jiménez.

Sobre la vacuna Pfizer, cree que no deberíamos pensar que esto va a ser un milagro, sino que será un proceso. No obstante, lo califica como una buena noticia.

Los investigadores han constatado una "evidencia significativa" de infección por aerosoles

El informe analiza la posición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de diferentes estudios sobre las vías de transmisión, resume la evidencia a favor y en contra del contagio por aerosoles y concluye que hay "un apoyo sustancial de la comunidad científica a la posibilidad de que sea la forma de transmisión dominante y a que sea la forma más habitual de contagio en eventos de súper-propagación".

Resalta el documento la importancia de explicar a la población el papel que juega la transmisión por el aire, a través de aerosoles expulsados por personas infectadas.

En este sentido, explica que al respirar, hablar, gritar, toser y estornudar se emiten "abundantes partículas" de gotículas y aerosoles.

Mientras que las primeras infectan por impacto en los ojos, las fosas nasales o la boca, y caen al suelo hasta a 1-2 metros de la persona que las emite, los segundos contagian por inhalación y viajan más de 1-2 metros antes de caer al suelo.