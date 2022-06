Un chico del público de la 'Ruleta de la Suerte' se enfada con una concursante: sus gestos le delatan

'La ruleta de la suerte' es un concurso televisivo que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa de Antena 3.





Hace unos días, no obstante, volvió a ganar protagonismo un momento 'histórico' del programa gracias a un usuario de Twitter que no quiso que cayera en el olvido. Se trata de un programa de hace varios años. Una de las concursantes debía responder al panel cuya respuesta era "Un franco, catorce pesetas" a falta de varias letras, entre ellas, la 'F'. La concursante en cuestión respondía con la 'B', lo cual le hizo perder el turno y el premio del panel.

En el fondo y sentado entre el público, podía apreciarse a un joven que se enervaba por lo que acababa de ocurrir en el plató. "Que no caiga en el olvido el ultra del público de 'La Ruleta de la Suerte'", escribía el usuario que quería recordar este mítico momento.

Que no caiga en el olvido el ultra del público de la ruleta de la suerte ?????? #fijarzebienpic.twitter.com/wxTwpgeDdP — Mrlopera_ (@Mrlopera__) May 6, 2020









Una concursante de 'La Ruleta de la Suerte' deja sin palabras a Jorge Fernández tras su presentación

Esta semana, Jorge Fernández recibió a una concursante con unas aficiones muy particulares. Algo que le sorprendió. La variedad de participantes en 'La ruleta de la suerte' es una realidad y, por ello, el presentador recibe todo tipo de perfiles. Un ejemplo es Kaede que jugó junto a Lucía y Alberto. La primera de ellas llamó la atención de Fernández porque en realidad se llama Ana, y el nombre que emplea es artístico: "Yo soy dibujante manga, entonces el nombre de Kaede viene como mi nombre artístico, pero como me gustó, pues ya me lo quedé", explica.





Además, añadía que "ser cosplaer es hacerte un disfraz, del personaje que te guste, ya sea de juegos, películas, manga... y, entonces vamos a convenciones, participo en concursos y fui cosplayer internacional". Inmediatamente después, el presentador le indicó que se lo debe pasar fenomenal y se interesó tanto por la afición de la joven concursante que quiso saber si siempre eran disfraces tipo manga.

"No, no. Tengo de todo. Tengo disfraces de superhéroes tipo Wonder Woman, Supergirl, la diva de 'El quinto elemento', de 'Sailor Moon', tengo un montón porque me flipa", aseguró Kaede.