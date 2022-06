El chef Dani García desvela lo que hizo Pablo Motos en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos: "Diste la noche"

La noche del lunes, Pablo Motos volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 y comenzó la semana en 'El Hormiguero' con la visita del chef Dani García. El entrevistado dio mucho que hablar a lo largo de la entrevista, empezando por responder al polémico debate de la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla. "Sin cebolla porque la cebolla aporta un dulzor, tienes que saber hacer una tortilla de patatas de verdad solo con los ingredientes básicos", justificaba su respuesta.

Acto seguido, el invitado no dudó en lanzar una pulla al propio presentador. El chef desveló cómo se comportó el conductor del espacio de Antena 3 durante la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos, ya que lo vivió de cerca al ser el cocinero elegido para elaborar el menú del evento.

"Creo que no haré un evento jamás en la vida de ese nivel tan personalizado. A nivel creativo fue un esfuerzo brutal, pero salió todo genial si no fuera por dos comensales que nos dieron la noche", comenzaba recordando el entrevistado. Entre ellos, destacó la presencia de Victoria Beckham, ya que "cambió todo el menú, todo a base de verduritas". "Además recuerdo que tenía al lado siempre un bol de caramelos de menta, agua de coco y gel hidroalcohólico", aseguraba el cocinero.

Sin embargo, la empresaria no fue la única en entorpecer el trabajo del chef. Para sorpresa de los presentes, el cocinero no se cortó al desvelar que el otro comensal que les complicó la noche fue Pablo Motos. "Luego, un segundo comensal que era como un niño pequeño con las peticiones y que se llamaba Pablo Motos", confesaba entonces. "Fuiste un comensal tremendamente especial y me diste la noche", aseguraba el entrevistado.









"Como un niño pequeño"



"Servimos la hamburguesa de wagyu con nuestra salsa, que es la mejor que tenemos, pero pediste que fuera aparte y la guarnición también... Como un niño pequeño", afirmaba el chef. "Tampoco te di tanto por saco, solo quité unos ingredientes porque si la carne está buena, tampoco necesita tantas cosas", se justificaba el conductor del espacio de Antena 3. "Nosotros intentamos hacer feliz a todo el mundo y tú te comiste las cosas a medias", insistía el cocinero. "Hay que crecer gastronómicamente hablando", aconsejaba el chef al presentador algo crítico.

"Cuando consigues la 3ª Estrella Michelín vas y cierras el restaurante", le decía Motos cambiando de tema. "Tenía claro que si llegaba el milagro de la tercera lo iba a hacer", aclaraba él. "Tenía pánico de decírselo a mi equipo. También lo hice por respeto a la guía Michelín. Es que quería un proyecto más grande que no me obligara a estar en el restaurante", admitía.

"No lo entendía nadie, pero es una cuestión de felicidad propia, llevaba 20 años cocinando en la alta cocina y a ella le debo todo", explicaba. "Yo no estaba despreciando nada, pero creo que el mundo de la cocina es muy grande y más allá de la alta cocina", agregaba. Por otro lado, el presentador quiso saber "cómo se le pone nombre a un restaurante para que tenga gancho". "Lleva un gran trabajo detrás, me inspiro en cualquier cosa como canciones… Y siempre hay una historia detrás de cada nombre", respondía García.