Chanel revela en 'El Hormiguero' el nombre clave que usa para no ser reconocida: "Se ríen de mí"

Se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de la industria musical en los últimos meses y la demostración de que formatos como el Benidorm Fest son un trampolín magnífico para que los artistas se den a conocer y puedan empezar a edificar de cara al público. Hablamos de Chanel, representante de España en la última edición de Eurovisión -donde cosechó ese tercer puesto que será recordado por siempre como uno de los mejores de nuestro país-, que fue la primera invitada de la temporada de 'El Hormiguero'. Y allí, más allá de hablar de música -del 'SloMo' que la ha encumbrado, pero también de los proyectos que tiene en cola de espera-, contó algunas anécdotas de cómo ha cambiado su vida desde ese mes de enero. También se aprovechó para que Pablo Motos le hiciera entrega de su doble disco de platino.

Empezando por cómo está gestionando la fama, porque si bien es cierto que lleva más de década y media en el mundillo, la explosión ha llegado de la mano de esa canción que tantra controversia que generó en las redes sociales y en las barras de bar. "Yo soy Leo, muchas veces no tenemos un día bueno y es difícil de gestionar. Te pregunté hace unos días, Pablo, cómo haces cuando tienes un día malo y me dijiste que pensara que atender a esas personas que se te acercan significa algo bueno para ella", revelaba con mucha normalidad. Tanta como los detalles sobre cómo hace para ir, por ejemplo, al supermercado: “Puedo ir sola al súper, aunque vaya con gorra, hay gente que me reconoce. Una vez, una dependienta me reconoció, no me dijo nada, pero me metía cosas de regalo en la bolsa mientras me sonreía". Cosas de la fama, con sus cosas buenas y sus cosas malas.

Pros y contras de ser personaje público

Ojo, que para pedir comida a domicilio, también tiene una estrategia infalible, aunque va a tener que darle un giro después de lo que contó anoche ante esa audiencia de uno de los programas estrella de la programación de Antena 3. Chanel tiene un nombre en clave, porque, de otro modo, sería imposible hacer un pedido con tranquilidad, teniendo en cuenta la fiebre que se ha desatado con ella. Con mucho sentido del humor reconocía: "Es un nombre normal, os lo digo y lo cambio luego, me llamo Merche". Lo hacía instantes más tarde de haber reflexionado sobre las dos caras de la moneda de esa popularidad que, a la vista está, le ha obligado a hacer modificaciones en ciertos hábitos. ¿Echa de menos ser anónima? La respuesta estaba cargada de matices: "Sí, pero se compensa con otras cosas, mi situación actual es totalmente diferente, pero eso no es ni bueno ni malo".

Quizás a lo que más le haya costado acostumbrarse es a las 'fake news' que proliferan en estos tiempos que corren. "Al principio me asustaba un poco porque no lo gestionaba bien, ahora hasta nos reímos en casa de esto. Lo bueno de ello es aprender y hacer siempre una lectura constructiva", se sinceraba antes de hacer otra no menos importante como es la de la fugacidad que puede tener lo que está experimentando: "Llevo muchos años en el mundo del arte y sé que todo lo que sube, baja, yo estoy disfrutando mucho de todo, como una niña, y no me preocupo porque todo esto pueda acabar".

¿Y sobre ese trabajo que está poniendo en pie? "Llevo trabajando desde antes de Eurovisión para mi disco, estoy trabajando y aprendiendo a la vez, pero lo que estoy haciendo es algo nuevo, he encontrado mi sonido, quiero ofrecer lo mejor de mí a mis fans y al público. Lo estoy haciendo a fuego lento, pero no os preocupéis que viene ya", daba algunas pinceladas esta mujer que, además, aprovechaba para contar algunas anécdotas de aquella vida en Cuba que dejó atrás.