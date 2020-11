Celia Villalobos vive su peor noche en 'Masterchef Celebrity' y culpa a sus compañeros: "Me quieren echar"

Este martes, 'Masterchef Celebrity', cada vez más cerca de la final, seleccionó a los semifinalistas. Los concursantes se tuvieron que enfrentar a complicadas pruebas, aunque, para hacer el camino más ameno, comenzaron con un cocinado en el que contaron con grandes ayudantes: sus hijos, nietos, amigos, sobrinos...

Sin embargo, lo más difícil llegó en la prueba de exteriores, sobre todo para Raquel Meroño, quien ganó la prueba anterior y tuvo que capitanear ambos equipos. Dada la dificultad, la concursante no pudo sacar adelante los cuatro platos y fue arrastrada a eliminación junto al equipo rojo. Por este motivo, Florentino Fernández, Nicolás Coronado y Ainhoa Arteta se convirtieron directamente en semifinalistas.

Es por esto por lo que Celia Villalobos, La Terremoto, Josie y Meroño tuvieron que enfrentarse, por duelos, a la prueba de eliminación, la que giraría en torno al sushi. En primer lugar, Flo, ganador de exteriores, eligió a Meroño para hacer el primer duelo. Asimismo, ella decidió enfrentarse a Josie. Tras su derrota, el diseñador se decantó por La Terre. Finalmente, por descarte, la actriz y Villalobos se enfrentaron para quedarse en el talent culinario. Una vez más, los aspirantes demostraron que tienen una peor relación con la ex política, ya que fue la última en ser elegida, lo que le daba menos posibilidades para quedarse. Y así fue, Villalobos se convirtió en la undécima expulsada de la edición.

"Estoy convencida de que ellos piensan que yo soy muy fuerte y me quieren echar. Y, lógicamente, en un concurso tú intentas eliminar a los fuertes" - Celia Villalobos #MCCelebritypic.twitter.com/c1b7E2UILX — MasterChef (@MasterChef_es) November 24, 2020

A pesar de la tensión que ambas han protagonizado a lo largo del concurso, se fundieron en un abrazo mientras Villalobos le decía a la humorista que la "quiere ver en la final". "Me voy contenta con mi paso", reconoció la ex alcaldesa. Además, reconoció que al principio llegó "con mucho miedo", pero Jordi Cruz le había "ayudado muchísimo", lo que le "agrdecía de corazón".

"He aprendido mucho aquí, no solamente de cocina", aseguró. "Tengo mucho carácter, pero no conozco a ninguna mujer que haya llegado a algo en este mundo masculino, tan machista y tan difícil, que no tenga muchas narices", agregó antes de afirmar que se había llevado del programa a "amigos y conocer mejor a la gente". "Vine a romper prejuicios sobre los políticos y creo que he fracasado. Creo que son tan fuertes, que es muy difícil conseguirlo", concluyó antes de abandonar las cocinas y tras apostar por una final protagonizada por Terre, Josie y Nicolás.

"Morir matando"

No obstante, antes de ser eliminada, se pudo ver como la ex política estaba pasando una mala noche y predecía que sería su último programa."Me han puesto el plato más difícil, por algo será", comentó cuando tuvo que hacer frente al Hakao negro relleno de carabineros.

De la misma manera, como ya es habitual en la aspirante, Villalobos dedicó algunos comentarios a sus compañeros, a los que les culpaba de su situación, un gesto que Flo definió como "morir matando". "Estoy convencida de que ellos piensan que yo soy muy fuerte y me quieren echar. Y, lógicamente, en un concurso tú intentas eliminar a los fuertes", opinó la ex política. "Si gano yo no se van a alegrar, sino no me habrían dejado la última. Todos tienen su estrategia", agregó.