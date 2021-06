Celia Villalobos se queja por cómo se refieren a ella y Cristina Pardo le corta: "Te han llamado cosas peores"

Mantener el orden en una tertulia no siempre es fácil. Cristina Pardo está informando sobre algunos acontecimientos de la actualidad mientras de fondo comenzaban a escucharse los comentarios de los colaboradores. Anabel Alonso, Celia VIllalobos y Gonzalo Miró comenzaron a intercambiar reproches hasta que sus voces cobraron protagonismo y apenas se le escuchaba a la presentadora en 'Liarla Pardo'.

"Oye, por favor. Sois unas cotorras... Es que es brutal", se quejaba entonces la conductora del espacio de La Sexta para intentar mantener el orden. "La culpa es suya", se defendía Anabel Alonso, señalando a Villalobos. "Pero vamos a ver, que me habéis llamado 'Celiaco'. Entonces, chico... Es que de verdad... Me habéis hecho mucho daño", se quejaba la expolítica, asegurando que sus compañeros se habían metido con ella cuando las cámaras no miraban.

"Mucho daño...", repetía la actriz por lo bajo sin poder evitar las carcajadas. "Es que esto no puede ser", insistía la exconcursante de 'Masterchef Celebrity'. "Celia, que en el Congreso te habrán llamado cosas peores, joe", zanjaba entonces Pardo, quitando importancia al asunto y sin querer dar la razón a la colaboradora, cuya reacción la pareció exagerada. "Pero eso era el Congreso", remarcaba Villalobos, haciendo referencia que ese ambiente no es el mismo que de un plató de televisión.

No es la primera vez que ambas colaboradoras protagonizan momentos de este tipo. El mes pasado, la presentadora de La Sexta puso sobre la mesa el supuesto fichaje de Celia Villalobos para eSports. Esta noticia resultó ser muy llamativa porque, durante un pleno del Congreso en 2015, fue pillada jugando con el iPad al Candy Crush. "Estoy muy enfadada porque los de Candy Crush no me llamaron para darme las gracias", dijo en su momento tras asegurar que no iba a dimitir.









Otros choques entre Anabel Alonso y Villalobos

Esta noticia se comentó en el programa en el que la política se ha convertido en una colaboradora habitual. "Pero descubrí el mundo de los gamers. ¡Qué buena gente! Nada de mala leche de 'Qué pasa, que tú...'", reconoció la expolítica, dejando claro que se ha sentido muy bien acogida.

"Porque cuando los del Candy Crush no veas como dieron en las redes. No veas", recordó Villalobos, señalando a todos aquellos que se metieron con ella por ese momento y que solo la recuerdan por ello a pesar de todo lo que ha hecho por la política. "Creo que te di hasta yo", reconoció entonces Anabel Alonso, dejando muy sorprendida a su compañera.

"¿Tú? Asquerosa", contestó Villalobos a la actriz. "¡Asquerosa!", insistió, provocando así las risas del resto del plató y dejando claro que es en tono de broma. "Le di hasta yo", repetía la intérprete tras estallar en carcajadas. "Yo en las entrevistas", reconoció la conductora del espacio de La Sexta, uniéndose así al bando de Alonso.

"No, pero tú es que das siempre. Tú, pegue o no pegue, en el culo te la planto. Allá que voy", le reprochó Villalobos a la presentadora, haciendo alusión a que siempre lanza zascas a todo el mundo. "Así que eso ya lo sabía yo desde que te conocí y me encantas por eso. Ya sabes que yo soy igual. Me encanta", aseguró la expolítica, alabando así a su compañera.