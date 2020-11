Celia Villalobos explota contra sus compañeros de 'Masterchef Celebrity': "Soy falsa porque soy política"

Este martes, 'Masterchef Celebrity' comenzó con una de sus pruebas más polémicas. El espacio dividió a los concursantes en tres equipos y, para crear tensión entre ellos a la hora del cocinado, hicieron públicos unos audios en los que unos criticaban negativa o positivamente a los otros.

En primer lugar, se desveló la opinión de Celia Villalobos sobre La Terremoto: "Es lista, profesional y divertida", comentaba la ex política tras lamentar que no confiara más "en ella misma", unas palabras con las que la actriz se mostró muy agradecida. De la misma manera, la artista destacó la "sensibilidad" de Ainhoa Arteta, con lo que la soprano pareció estar muy de acuerdo.

Acto seguido, para cerrar el equipo naranja, se escuchó cómo Arteta hablaba de Villalobos. Con toda su sinceridad, la aspirante reconoció que le "recordaba a su madre" pero que "su forma de dirigirse a la gente no le termina de encajar".

A pesar de que no pareció gustarle, estas palabras no parecieron sorprender a la ex política, dado que ha tenido varios enfrentamientos con los aspirantes por ese motivo. No obstante, decidió responder con ironía para quitar hierro al asunto: "Soy falsa, soy embustera, soy ladrona... soy de todo porque soy política".

"Para nada, primero he empezado diciendo que me recuerda a mi madre y estoy en desacuerdo con lo de política, porque habrá algunos que roban pero también habrá muy honestos. Y te lo he dicho muchas veces, eres de las políticas que más me han gustado", le aclaró Arteta.

Con el resto de equipos paso algo similar, ya que el formato pareció esforzarse en que se dedicaran palabras algo agridulces. Nicolás Coronado afirmó que sentía cierto "malestar" cuando Josie criticaba a sus compañeros a las espaldas. Asimismo, Raquel Meroño hizo hincapié en la "extremada tranquilidad" de Coronado y la definió como algo "aburrida". El último aspirante en formar parte del equipo marrón fue el diseñador, quien estaba seguro de que Meroño no tenía más conocimientos culinarios que él.

Finalmente, para terminar de generar conflicto, Juanjo Ballesta comentó abiertamente que le molestaba que Gonzalo Miró tomase clases particulares, ya que le daban desventaja, una opinión que parecieron compartir todos los concursantes. De igual manera, Miró se refirió a Florentino Fernández como un "generador de mal rollo", lo que no pareció gustar al humorista.

"¿Cómo te crees que he llegado a un partido como el Partido Popular?"

Sin embargo, esta no fue la única prueba que colocó a Villalobos en el centro de las valoraciones. Durante la prueba de exteriores por equipos protagonizó un enfrentamiento con La Terremoto por la forma "imperativa" en la que se dirigía a sus compañeros. Esta es una queja que se ha repetido en todas las entregas, dado que todos coinciden en que la ex política es muy mandona.

Tras terminar las elaboraciones y hacer las paces con la actriz, Villalobos volvió a las cocinas para enfrentarse a la prueba de eliminación. Antes de comenzar, la ex ministra se disculpó por su comportamiento y aseguró que intentaría cambiarlo. "Me gusta tu forma de ser Celia, los inconformistas que saben que han metido la pata", le dijo Jordi Cruz al escuchar sus disculpas.

Al verse siempre la misma historia frente a las cámaras, Flo saltó al no compartir la opinión con el chef: "No estoy de acuerdo contigo porque eso lo lleva haciendo desde el programa uno y lleva diciendo 'la próxima vez no me va a pasar' hasta el día de hoy". "Pero me ha pasado en la política ¿Tú cómo te crees que he llegado a un partido como el Partido Popular, no siendo de una familia ni teniendo una carrera? Con muchos cojones", le respondió Villalobos muy dolida.