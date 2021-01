Celia Villalobos entra en cólera en el programa de Mónica López al hablar de la vacuna: "No somos tontos"

La llegada de la vacuna a España está dando mucho que hablar, ya que muchas personas se niegan a ponérselas u otras no quieren ser los primeros. Este ha sido el caso de el centro de día Oiartzun de Guipúzcoa. La residencia "se niega rotundamente a suministrar la vacuna a los usuarios".

Este lunes, Mónica López ha informado en 'La Hora de La 1' que la mencionada residencia ha "enviado una carta con argumentos negacionistas a los familiares" y ha asegurado que "usan razones como que la vacuna 'aún está en fase experimental' y que 'no se ha demostrado que los beneficios que tiene el medicamento no tenga riesgos'.

Esto ha resultado muy polémico, por lo que los colaboradores de la mesa, entre los que se encuentran Juan Del Val y Celia Villalobos, no han dudado en opinar al respecto."Para mí es claramente un delito contra la salud pública", ha dicho una colaboradora. "Sobre todo porque no están dejando decidir a quien va a recibir la vacuna", le ha dado la razón su compañero. "Además, se está atentando a su salud de manera consciente. No se pueden hacer ese tipo de afirmaciones...", ha agregado.

"Que sea el paciente el que decida si si o si no", ha señalado Del Val."Yo este año he decidido ser la última. Me va a costar, pero lo voy a intentar. Hay que cambiar", ha dicho por su parte Celia Villalobos, antes de opinar sobre la decisión del centro de día.

"Es un centro de día, con lo cual, las familias siguen pudiendo hacer... Yo he defendido siempre que la vacuna tiene que ser obligatoria, pero una vez el Gobierno ha decidido que no...", ha comenzado diciendo, dejando claro que las personas deberían decidir si se la ponen o no.

"No la familia... Yo tengo 71 años y si vivo en una residencia y me quiero vacunar, yo me vacuno. No le pido permiso ni a mi hijo, ni a nadie. Lo decido yo", ha declarado la ex política algo alterada, ya que se ha mostrado en contra de que los familiares también tengan que decidir por sus mayores: "Esto de que seamos mayores y tengamos que ser tontos, no lo comparto".

"Por lo tanto, esas personas que están en las residencias de día... Han sido las residencias quienes han decidido que no se pone la vacuna, por lo que esas personas tendrán que ir al centro de salud", ha continuado opinando.

La opinión de Mónica López

Asimismo, la presentadora cree que la decisión de la mencionada residencia puede poner en riesgo a sus mayores, ya que si se la quieren poner tendrán que trasladarse al centro de salud. "El mayor riesgo son las residencias, no los centros de salud", ha defendido Villalobos. "Si una persona va todos los días a un centro de día, si un día también le haces ir a un centro de salud, solo por este hecho ya tiene más riesgo", ha argumentado López.

Todos los colaboradores del espacio de TVE se han mostrado de acuerdo y creen que este debate no tendría que hacerse si establecieran que "la vacuna es obligatoria", un hecho del que todos son partidarios.