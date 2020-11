La catarata de errores de Lourdes Maldonado en Antena 3 que nunca vio la luz: “Fue mi peor día, lo hice fatal”

La presentadora de televisión, Lourdes Maldonado, ha contado por primera vez el que fue su peor episodio en Antena 3 y en televisión. Un momento que tuvo lugar la noche del incendio de la Torre Windsor de Madrid, el 12 de febrero de 2005, y que supuso un incidente para la periodista “aciago”: “hubo un tiempo que no pude hablar de ello, lo hice fatal”, reconoce ella misma. Además, la presentadora de las noticias de Telemadrid ha comentado las bromas que recibió de Ernesto Sáenz de Buruaga y de Marías Prats cuando llegó por primera vez a la redacción de Atresmedia, en los inicios de su carrera.

Lourdes Maldonado ha sido durante muchos años la cara de las noticias de Antena 3 durante los fines de semana, antes de su salida para la cadena pública de la Comunidad de Madrid, donde presenta desde 2017 el espacio 'Telenoticias'. Esta semana, y con motivo de una entrevista en Onda Madrid, la periodista irundarra comentaba cuál ha sido su momento más embarazoso frente a las cámaras, así como los motivos de su llegada a Madrid y a los informativos nacionales tras su paso por la televisión local.

El error inédito de Lourdes Maldonado: “Lo hice fatal”

A la pregunta de cuál era el momento más embarazoso de su carrera en TV, Maldonado ha optado por hablar de uno que mantenía oculto hasta ahora: “Ha habido muchísimos, pero tengo suerte: el peor día en televisión y mi peor directo no está en Youtube, no se grabó”. Y es que se trata de la cobertura que desde Antena 3 realizaron del incencio de la Torre Windsor, en el centro financiero de Madrid hace ya 15 años. “Fue una noche aciaga, lo he superado y puedo hablar del tema, pero hubo un tiempo que no podía hablar de ello, lo hice fatal”.

“Empezó a arder el Windsor en Madrid, yo llevaba poco tiempo y llamé a la televisión para saber si íbamos a hacer un especial, me dijeron que no y que me acostara. Pero me despertaron, me llamaron y me dijeron que fuera corriendo a Antena 3”, recordaba la periodista. “Me metieron en un plató, tres horas, con un edificio en llamas, recién levantada. Y lo hice bastante mal. Intentábamos conexiones y fallaban todas, teníamos gente desplegada pero no estaban”.

La grabación desaparece misteriosamente

“Llegué a casa bastante derrotada”, reconocía Maldonado en la entrevista antes de confesar el consejo que le dio su marido, que la vio en televisión durante todo el tiempo. “Yo tengo en casa un Pepito Grillo que me dice las cosas que no quiero oír. Jose, mi marido, me dijo que no lo había hecho bien”.

Entonces, su marido le dio un consejo que, al final, no pudo cumplir: “Me dijo que al día siguiente tenía que verme el bruto (imágenes completas) y, por suerte, no se había grabado. Me dolió especialmente porque acababa de llegar a Madrid y me costaba situar las cosas”, lamentaba la periodista vasca. Eso sí, le saca el lado positivo al incidente: “Lo bueno es que ahora me río y aprendí”.

“Al Barrio de las Letras, por favor” @ElTaxiOM ...Anoche me dejé tirar de la lengua por @carlospadilla_3 Irun, Granada, Madrid, Cervantes, Lorca, mis momentos de “tierra trágame”, le conté todos mis secretos, que no salgan de aquí ;) https://t.co/qiWylNQj19 vía @telemadrid — Lourdes Maldonado (@lourdesmaldonad) November 13, 2020

Las bromas de Matías Prats al llegar a Antena 3

Con 20 años y, tras presentarse a una oferta de empleo de Antena 3 en el País Vasco, Maldonado se dirigió a Madrid para una entrevista: '¿tú viste normalmente así?', cuenta Maldonado que le respondió uno de lo jefes. “Yo me hundí y le respondí: 'perdone, pero tengo una entrevista con Ernesto Sáenz de Buruaga'. Este era Rafael Ortega, que era el segundo de a bordo. Me vine abajo: 'Dios mío, ¿qué hago con este vestido morado y rosa?'”, confesaba la periodista durante la entrevista.

No obstante, Lourdes Maldonado reconocía que le estaban tomando el pelo y que las bromas no solo las recibió por parte de la dirección de informativos, sino también del presentador Matías Prats: “Me preguntó, '¿qué llevas en esa mochila?', yo le respondí y me interumpió: 'No, que si llevas la mochila cargada de ilusión'”.